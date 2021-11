Una grande puntata finita con un colpo di scena, quella del 27 novembre 2021 di Ballando con le Stelle. La padrona di casa, Milly Carlucci, a un passo dai titoli di coda, ha fatto un annuncio che ha lasciato i telespettatori a casa senza parole. Prima di svelare la coppia eliminata e salutare i telespettatori, ha infatti anticipato che nella prossima puntata di Ballando a scendere in pista saranno ben due personaggi.

Queste le parole di Milly Carlucci: “Sabato prossimo avremo come ballerini per una notte Iva Zanicchi e Gabriel Garko!”. Ora toccherà alla cantante e all’attore dare il meglio di sé sulla pista dello show il 4 dicembre. Ma non è finita qua, perché la conduttrice ha anche spiegato che quest’anno “avremo due semifinali”. Proprio così spiega Milly: “Sia l’ottava che la nona puntata saranno semifinali. Quest’anno abbiamo due semifinali a Ballando con le stelle“.

Insomma, la prossima sarà l’ottava puntata di Ballando con le stelle 2021: tra l’altro non si è ancora capito bene come si svolgerà il meccanismo delle semifinali, per ora Milly Carlucci ha rivelato che nell’appuntamento di sabato prossimo, oltre al ballo ufficiale di puntata, ogni concorrente dovrà esibirsi sulle note di una canzone molto famosa (i brani li ha comunicati stasera stessa in diretta a ciascun concorrente).





Ma non sono finite le sorprese per Milly Carlucci, che a fine puntata di Ballando, dopo aver reso nota la classifica, ha ricevuto i complimenti per il programma da Serena Bortone, sua ospite in studio, che Memo Remigi poco prima ha fatto quasi commuovere.

Il cantante milanese ha chiesto a Milly Carlucci di dedicare un pensiero speciale a Serena Bortone, che gli ha teso la mano in un momento molto difficile della sua vita, la morte della sua amata moglie Lucia Russo, lo scorso gennaio 2021. “Devo ringraziare questa signora speciale. Perché mi ha aperto le porte, non solo del suo cuore, ma anche del suo studio, in un momento molto difficile della mia vita e mi ha dato la voglia di ricominciare a vivere. Grazie Serena”.