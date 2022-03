Il Cantante Mascherato torna in tv venerdì 11 marzo: e sarà subito l’occasione per vedere lo spareggio tra Drago e Pastore Maremmano. Nonostante la conduttrice Milly Carlucci abbia dato il via alle votazioni social, in seguito ha rimandato la sfida a questa settimana per mancanza di tempo, lasciando così giurati e pubblico a bocca asciutta. La scelta non è piaciuta al pubblico che soprattutto sui social si è lamentato della decisione della conduttrice.

In molti si sono sentiti ingannati dalla situazione e hanno precisato che nel corso della serata si è perso tempo con altro allontanandosi dall’obiettivo del format, che è quello di smascherare i vari partecipanti allo show. Infatti Milly Carlucci durante la puntata ha dato spazio al confronto tra Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio per capire chi dei due si nasconde sotto la maschera di SoleLuna. Al termine della serata, poi, ha preferito far cantare Arisa – la giurata ha presentato una canzone del suo nuovo album – anziché i due concorrenti meno votati. Ora cresce l’attesa per il risultato dello spareggio.

Nel frattempo Milly Carlucci è intervenuta durante la puntata de La Vita in diretta condotta da Alberto Matano. La conduttrice ha fornito delle importanti anticipazioni sulla prossima puntata de Il cantante mascherato rivelando che ci sarà un colpo di scena che vedrà protagonista Caterina Balivo. Nel dettaglio, Milly Carlucci ha spiegato: “Ci sarà un’occasione straordinaria e unica per un giurato che potrà puntare il dito su una delle maschere e provare ad indovinare un nome. Il giurato sarà Caterina Balivo”.





Il nome di Caterina Balivo non è stato scelto a caso, infatti è la giurata che ha indovinato il numero maggiore di maschere e dunque avrà la possibilità di scegliere lei quale maschera rivelare, ovviamente dovrà anche dichiarare quale seconde lei è l’identità della maschera. Se indovina l’identità ci sarà uno smascheramento altrimenti il personaggio andrà direttamente in semifinale.

Per quanto riguarda le identità delle maschere da giorni si ipotizza che il Pastore Maremmano sia Alberto Matano o, più probabile, Riccardo Fogli, mentre Medusa sia Bianca Guaccero anche se alcuni fanno il nome di Nunzia De Girolamo. A La Vita in diretta sia Alberto Matano che l’ex parlamentare hanno scherzato sulla questione e sono stati simpaticamente redarguiti da Milly Carlucci: “Attenti che ci sono le penali, non parlate”.