Milly Carlucci, la brutta notizia arriva questa mattina. Lo show della conduttrice italiana Il Cantante Mascherato è giunto alla quarta edizione e nel corso della seconda puntata è veramente successo di tutto. Un successo fuori discussione, ma per chi conosce le regole della televisione, le sorprese possono restare sempre in agguato. Curiosi di conoscere i risultati della sfida di ascolti Auditel? Il guanto di sfida è stato lanciato tra due colossi del piccolo schermo.

Milly Carlucci perde la sfida di ascolti Auditel. Ebbene si, la seconda puntata de Il Cantante Mascherato non si aggiudica il primo posto sul podio. L’appuntamento del sabato sera italiano ha visto schierarsi da un lato lo show di Milly e dall’altro Amici 22 di Maria De Filippi. La sfida relativa agli ascolti tv di sabato 25 marzo 2023 è stata vinta ancora una volta dalla reginetta della tv.

Milly Carlucci perde la sfida di ascolti Auditel contro Amici 22 di Maria De Filippi: i risultati raggiunti

Milly Carlucci perde la sfida contro Maria De Filippi, ma di quanto? Numeri alla mano, stando ai dati registrati, la seconda puntata de Il Cantante Mascherato, in onda su Rai 1, è stato seguito da 2.068.000 spettatori pari al 17.2% di share, mentre Maria De Filippi e il suo Amici 22 in odna su Canale 5 ha tenuto incollati allo schermo ben 4.008.000 spettatori con uno share del 28.2%. Praticamente quasi il doppio rispetto alla sfidante Milly.

Ovviamente oltre i due colossi del sabato sera italiano, scopriamo insieme i risultati conseguiti anche dal resto della programmazione televisiva resi noti su SuperguidaTv. Proseguendo con la Rai, FBI è stato seguito da 1.007.000 spettatori con il 5.4%, mentre Sapiens – Un solo pianeta ha raggiunto 747.000 spettatori con il 4.9% di share. Intramontabile la pellicola Pulp Fiction di Quentin Tarantino che però ha conquistato 430.000 spettatori quindi uno share del 3%.

Invece su Italia 1, Animali fantastici – I crimini di Wonderland ha convinto 693.000 spettatori con lo 4.3% di share, contro Fuga da Alcatraz su La7 e i suoi 457.000 spettatori con il 2.7% di auditel. Passiamo adesso al canale Tv8 dove Spagna-Norvegia, il match di qualificazioni agli Europei di Calcio 2024 ha appassionato 417.000 spettatori. Share del 2.3%, e per finire su canale Nove, Cash or Trash – Speciale Prime Time si aggiudica i suoi 242.000 spettatori per lo 1.5% di share.