Nuova puntata de ‘La Vita in diretta’ con Alberto Matano nella giornata di giovedì 14 ottobre. E si è parlato ancora una volta di ‘Ballando con le stelle’, che tornerà a partire da sabato prossimo su Rai 1. Ed è stata ospite Milly Carlucci. Proprio quest’ultima si è resa involontariamente protagonista di una gaffe. E tutti da casa se ne sono accorti.. Inevitabilmente il conduttore ha dovuto far notare l’episodio e subito dopo la collega ha cercato in tutti i modi di reagire a quell’errore.

Intanto, nella scorsa puntata di Alberto Matano, è stato comunicato che la maestra di ballo di Albano Carrisi, Oxana Lebedew, ha infatti avuto un infortunio al piede, mentre preparava una coreografia di gruppo. La Carlucci gli ha chiesto: “Devo chiederti di scegliere: vuoi esibirti con un’altra maestra o con Oxana, pur sapendo che ha questo problema? Io devo darti la possibilità di esibirti con un’insegnante che non è infortunata, se vuoi”. Al Bano ha preferito prendersi del tempo prima di prendere una decisione definitiva.

Verso la fine della trasmissione, Alberto Matano ha contattato Milly Carlucci, che da remoto ha voluto parlare di ‘Ballando con le stelle’. Ma qualcosa non è andato immediatamente per il verso giusto. La conduttrice è stata vista nello schermo dello studio, ma lei non si è minimamente accorta di essere già in diretta. A quel punto, Matano l’ha subito chiamata in causa: “Milly”. E lei si è resa conto di aver commesso una gaffe. Infatti, ha poi spiegato perché si era comportata in quella maniera.





Milly Carlucci ha quindi dichiarato ad Alberto Matano, rivolgendosi ovviamente anche ai telespettatori: “Scusa, stavo aspettando che apparisse una grafica sul pavimento”. Poi è toccato anche ad Albano Carrisi, che è stato richiamato dalla stessa autrice della defaillance perché l’artista non si era accorto di essere in onda. Si è trattato dunque di due vere e proprie gaffe, che avranno divertito il pubblico. La stessa Milly infatti si è messa subito a ridere, dopo aver capito di aver sbagliato clamorosamente.

A ‘Ballando con le stelle’ è tempo comunque anche di critiche. Il web si è scagliato contro alcune assenze come quelle di Raimondo Todaro e Stefano Oradei. Ma a far rumore è la mancata presenza di due maestri storici, ovvero Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi. Poi le proteste sono deflagrate quando è stato annunciato il cast, insieme alle coppie. Vedremo come giudicheranno invece la prima punata.