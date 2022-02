“Chi c’è sotto l’Aquila”. Milly Carlucci, colossale gaffe sul concorrente: che imbarazzo al Cantante Mascherato

La Gallina è la prima eliminata de Il Cantante Mascherato, lo show di Milly Carlucci arrivato alla terza edizione. Sotto le piume blu si nascondeva Fiordaliso, che è stata la meno votata da giurati e pubblico. In particolare è stata Arisa a portare allo spareggio la collega e l’artista ha ricevuto pochi voti rispetto a Medusa, Aquila e Pesciolino Rosso. Una decisione che Fiordsaliso non ha condiviso poiché voleva restare nel programma e mostrare conoscere nuovi lati inediti del suo talento e della sua personalità.

Appena è stata smascherata Fiordaliso ha puntato il dito contro Arisa, rea di averla nominata. È stata infatti Rosalba Pippa – nuova giurata dello show dopo aver partecipato alla prima edizione nei panni di Barboncino – a mandare in spareggio la Gallina, curiosa come non mai di scoprire di più su questo personaggio. Flavio Insinna ha invece optato per Pesciolino Rosso mentre Francesco Facchinetti per Medusa.

Per quanto riguarda gli altri giurati Caterina Balivo ha scelto Aquila, più che mai convinta che sotto questa maschera si nasconda Alba Parietti. E in quel momento è arrivata la gaffe della conduttrice Milly Carlucci, uno scivolone che rischia di compromettere tutto il lavoro de Il Cantante Mascherato. Mentre stava invitando i tecnici delle luci a spegnere il cono di Aquila ha chiamato la maschera col nome di Alba.





Un vero e proprio scivolone, che raramente capita ad una professionista come Milly Carlucci, probabilmente dovuto al fatto che il nome di Alba Parietti era stato precedentemente detto da Caterina Balivo. Tuttavia non si sa ancora chi si cela dietro la maschera dell’Aquila. Molto probabilmente lo scopriremo alla seconda puntata della trasmissione, in onda su Rai Uno venerdì 18 febbraio. L’Aquila dovrà affrontare – a inizio puntata – lo spareggio con Pesciolino Rosso.

Intanto la prima puntata della terza edizione de Il Cantante Mascherato ha regalato una performance memorabile: un duetto emozionate con Morgan sulle note della celebre canzone A mano a mano. Medusa – che secondo qualcuno è Bianca Guaccero – è stata la più votata tra le quattro maschere scelte dalla giuria e dunque potrà affrontare senza problemi la seconda puntata dello show condotto da Milly Carlucci.