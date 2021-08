“È una pugnalata”. Milly Carlucci e Maria De Filippi, scoppia il caso Raimondo Todaro

Milly Carlucci sta continuando il suo relax, in attesa degli impegni che la attendono da settembre in poi. In particolare c’è grande attesa per la nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’, programma seguitissimo da milioni di telespettatori. L’ultimo periodo però è stato contraddistinto da momenti tutt’altro che positivi per la conduttrice Rai, che ha dovuto fare i conti soprattutto con una notizia molto negativa, che l’ha delusa non poco. E a quanto pare adesso ce l’avrebbe con la collega Maria De Filippi.

A proposito di ‘Ballando con le stelle’, non comincerà nel mese di settembre, come era successo l’anno scorso. Complice probabilmente l’inconveniente legato all’addio di Todaro e dunque la necessità di rimettere in piedi un nuovo assetto, la Rai ha deciso di posticipare il suo start. Per assistere alla prima puntata del format occorrerà attendere il 16 ottobre e questi mesi saranno fondamentali per definire ufficialmente e definitivamente i nomi dei concorrenti che vi parteciperanno. Ma veniamo all’attualità.

Raimondo Todaro non farà dunque più parte di ‘Ballando con le stelle’, come ha annunciato lui stesso sul suo profilo Instagram. Ma adesso sono usciti fuori alcuni retroscena, svelati dal settimanale ‘Nuovo’ di Riccardo Signoretti, che tirerebbero in ballo anche la De Filippi. Le indiscrezioni che sono state riportate in queste ore sono davvero molto clamorose e mai come stavolta Milly Carlucci ha perso completamente le staffe. E chissà cosa potrà succedere anche nelle prossime settimane. Vediamo cosa è emerso.





Milly Carlucci sarebbe completamente furiosa con la regina di Mediaset: “Milly si infuria, quello della De Filippi è uno sgarbo. E non è la prima volta”. E poi il settimanale di gossip ha aggiunto su Todaro: “Per lei è una pugnalata”. E non sarà assolutamente facile per la conduttrice di ‘Ballando con le stelle’ mettere alle spalle questo momento difficilissimo a livello professionale. Anche se inevitabilmente dovrà guardare avanti e rimboccarsi le maniche per affrontare al meglio la prossima stagione tv.

Giovanni Ciacci ha parlato qualche giorno fa dei motivi che hanno spinto Todaro a lasciare ‘Ballando con le stelle’: “Mi ha spiegato i motivi della sua scelta, che da amico tengo per me, ma non c’era neanche bisogno che me li spiegasse. Sono contento per lui, perché se ha preso questa decisione, lui che è serio, fedele, che non ha nessun grillo per la testa, non ho dubbi che la sua sia una scelta ben ponderata”.