“Milly lo vuole a tutti i costi”. Ballando con la stelle, la conduttrice cerca il colpaccio: già non vede l’ora

Ormai è diventato uno degli appuntamenti televisivi più attesi dal pubblico. Il programma condotto da Milly Carlucci “Ballando con le stelle” toccherà ben presto la sedicesima edizione. La Rai ha già stabilito quando inizierà la nuova stagione e in sede di presentazione dei palinsesti ha annunciato che si tratta di sabato 16 ottobre. Tuttavia, nel caso fosse anticipato Arena ’60, ’70, ’80 “Ballando con le stelle” comincerebbe una settimana prima, cioè sabato 9 ottobre.

In totale sono previste dieci puntate, tutte rigorosamente in diretta. Milly Carlucci, con un post su Instagram, ha annunciato che la giuria della passata edizione è stata confermata in toto. Sarà quindi composta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Ben più misteriosa la formazione dei partecipanti. Finora sono stati fatti i nomi di Federico Fashion Style, Morgan, Valeria Fabrizi, Fabio Galante, Mietta, Sabrina Salerno, Albano, Albertino e poi Alessia Marcuzzi.

Nelle ultime ore, però, la voce clamorosa parla di un colpo ad effetto da parte di Milly Carlucci. Tutti gli italiani hanno ancora negli occhi e nel cuore le immagini delle vittorie degli azzurri sia agli Europei di calcio sia alle Olimpiadi. Ebbene proprio uno dei protagonisti assoluti, forse il più ‘iconico’, dei recenti giochi di Tokyo, potrebbe partecipare al prossimo “Ballando con le stelle”. Stiamo parlando del vincitore delle medaglie d’oro nei 100 metri piani e nella 4×100 Marcel Jacobs.





Proprio la conduttrice Milly Carlucci ha spiegato in un’intervista a DiPiùTv: “Certo, non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest’anno. Per me è stata un’emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all’estero. Come ballerino per una notte non sarebbe male… Chissà, non mi sono mai posta dei limiti. Come le dicevo, se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura”.

D’altra parte la prossima edizione di “Ballando con le stelle” sarà davvero ricca di big, grandi stelle come ad esempio Fiorello o Antonella Clerici che Milly Carlucci vorrebbe con sé. La stessa conduttrice, poi, ha parlato di alcune defezioni rispetto alle passate stagioni, ovvero quelle di Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambi in dolce attesa e poi dell’amaro addio di Raimondo Todaro: “Sono felicissima per Ornella e Veera, come dico sempre si ingrandisce la famiglia di Ballando. Todaro? Al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio, ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo”.