Non ci sono buonissime notizie per la conduttrice televisiva Milly Carlucci. Si era vociferato di questa possibilità nei giorni scorsi, ma ora è arrivata praticamente la conferma definitiva. Stando ad alcune anticipazioni del piccolo schermo, per la presentatrice Rai si prospetta una situazione inedita rispetto al recente passato. Dovrà necessariamente farsene una ragione, anche se l’ultimo periodo per lei è stato contrassegnato unicamente da news che l’hanno resa poco felice.

Sull’addio di Raimondo Todaro a ‘Ballando con le stelle’ ha infatti detto: “Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. È così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme. Stamattina sono invece rimasta delusa”.

Sono dunque uscite fuori indiscrezioni sulle date di inizio della maggioranza dei programmi Rai e c’è anche una novità per Milly Carlucci. Per quanto riguarda la sua collega Mara Venier, la sua ‘Domenica In’ prenderà il via il prossimo 19 settembre e ci sarà una nuova parentesi destinata a Don Antonio Mazzi. Poi si darà anche molto spazio ad alcuni giovani talenti e ad alcune storie di persone comuni. Invece per la Carlucci un piccolo imprevisto prima dell’inizio della sua trasmissione, considerata di punta.





Il programma di Milly Carlucci, ‘Ballando con le stelle’, non comincerà nel mese di settembre, come era successo l’anno scorso. Complice probabilmente l’inconveniente legato all’addio di Todaro e dunque la necessità di rimettere in piedi un nuovo assetto, la Rai ha deciso di posticipare il suo start. Per assistere alla prima puntata del format occorrerà attendere il 16 ottobre e questi mesi saranno fondamentali per definire ufficialmente e definitivamente i nomi dei concorrenti che vi parteciperanno.

Recentemente Alessandro Cecchi Paone ha espresso delle perplessità su alcuni protagonisti scelti da Milly Carlucci: “Mi dispiace che Morgan abbia anche dei problemi economici, ma il vittimismo non aiuta mai“. Dubbi anche da parte di Simona Ventura, che su Chi ha affermato: “Speriamo che arrivi alla fine. Sai com’è, con lui un giorno ti volti e non c’è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo“.