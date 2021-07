Tra meno di tre mesi tornerà su Rai 1 ‘Ballando con le stelle’, la trasmissione condotta dalla bravissima Milly Carlucci. Le ultime ore per la padrona di casa non sono state positive, infatti ha avuto una lite a distanza con Raimondo Todaro, il quale ha lasciato il programma per approdare molto probabilmente a Mediaset e più precisamente ad ‘Amici’ di Maria De Filippi. Il coreografo non ha però accettato le critiche della presentatrice e ha detto di non averla incontrata di persona solo perché affetto dal coronavirus.

Queste sono state le sue parole: “Leggo con molta tristezza il post di Milly. Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma 5 giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa. Ho preferito avvisarla subito della mia decisione perché spero di negativizzarmi in fretta. Ma se così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi, rispetto all’inizio del programma, la mia decisione”.

In queste ore è uscita fuori però una notizia molto interessante sulla prossima edizione di ‘Ballando con le stelle’. Infatti, stando a quanto riferito dal sito ‘Dagospia’, sarebbe ormai data quasi per certa la presenza di un importante vip, anzi, per la precisione un ex famoso calciatore. Un’indiscrezione che ora dopo ora sta diventando sempre più insistente. Ricordiamo intanto che è sicuro della sua presenza il cantante Morgan, infatti è stato proprio il diretto interessato a confermare la lieta notizia.





Tra i concorrenti di ‘Ballando con le stelle’ potrebbe infatti esserci Fabio Galante: “Salvo colpi di scena dovrebbe scendere in pista a Ballando con le stelle”, ha quindi scritto ‘Dagospia’. Quest’ultimo ha inoltre aggiunto che la trattativa è ormai in fase più che avanzata e quindi mancherebbero solamente i dettagli e le firme prima dell’annuncio ufficiale. A questo punto, non è da escludere che già la prossima settimana Milly Carlucci possa rompere gli indugi e comunicare l’approdo dell’ex atleta.

Fabio Galante è stato un difensore centrale abile nel gioco aereo. Nella sua carriera da calciatore ha indossato le maglie di Livorno, Empoli, Genoa, Torino e Inter. Poi nel 2012 è diventato direttore sportivo e ha lavorato nel Chiasso. Poi è riuscito anche a diventare allenatore e dal 2 agosto del 2018 è stato nominato osservatore dell’Inter. Ha vinto una Coppa Anglo-Italiana col Genoa e una Coppa Uefa con l’Inter.