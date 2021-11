Chi non conosce Milly Carlucci? Grande amica, tra gli altri, dell’indimenticabile Fabrizio Frizzi, la conduttrice Rai al timone di Ballando con le Stelle, tanto per cominciare, non si chiama così. Il suo è un nome artistico. Quello vero è Camilla Patrizia Carlucci ed è nata a Sulmona il 1º ottobre 1954 sotto il segno zodiacale della Bilancia. Stavolta, però, l’equilibrio che gli astri hanno scelto in dono per lei, se n’è andato un po’ a farsi benedire.

Cosa è successo? Beh, avete presente la lotta dell’audience? Chi va in prima serata su Rai1, Canale5 o La7 deve fare sempre i conti con un’agguerrita concorrenza. Stasera, 11 novembre, ad esempio sulla prima rete va in onda “Un professore – Socrate”, sul cinque c’è lo speciale su Iva Zanicchi “D’Iva” e sul sette appuntamento con Corrado Formigli e il suo “Piazza Pulita”. E Ballando con le Stelle è una delle trasmissioni più viste degli ultimi anni.

La quarta puntata di Ballando con le Stelle, per citarne una, ha totalizzato una roba come 3 milioni e 653mila telespettatori, mica bazzecole. Ma a Milly Carlucci e al suo staff non basta. Non può bastare. Perché, come nel giuoco del calcio, è bello fare tanti gol. Che ne so, otto. Ma se poi ne prendi nove è tutto inutile. E “Tu si que Vales” gliene suona praticamente sempre.





Ora è accaduto che per il gran finale, le ultime tre puntate previste per il 4, l’11 e il 18 dicembre, Milly Carlucci e il suo Ballando con le Stelle se la dovranno vedere nientepopodimeno che con Claudio Baglioni e il suo “Uà” su Canale 5. Come ricorda TvBlog la rete ammiraglia del Biscione dedicherà tre serate evento per Uà – Uomo di varie età, una produzione tutta per l’amatissimo cantante e ex direttore artistico e conduttore di Sanremo 2018 e 2019.

E come l’ha presa Milly? Non bene. Secondo il magazine Oggi Camilla Patrizia si è proprio “infuriata” nel vedersi buttare nell’arena contro l’autore di “Questo piccolo grande amore”. “Amore per tutti, ma non per me”, avrà pensato lei. Staremo a vedere cosa capiterà. Il pubblico apprezza e la sfida è tutta da giocare.