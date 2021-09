“Cast al completo”. Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha scelto il sostituto di Raimondo Todaro: una sorpresa da Amici

La nuova edizione di “Ballando con le stelle”, che parte a metà ottobre, si annuncia piena di grandi novità. Non soltanto per quanto riguarda ovviamente i partecipanti. E da questo punto di vista si parla di Morgan, Paola Barale, trattative con Sabrina Salerno, Mietta e Maddalena Corvaglia, più una puntata speciale per il velocista e oro olimpico Marcel Jacobs. Insomma tanta carne al fuoco come vedete. Ma le sorprese riguarderanno anche e soprattutto lo staff di professionisti che accompagneranno Milly Carlucci in questa nuova avventura.

Come ormai saprete saranno diverse e tutte pesanti le defezioni sul fronte dei ballerini. Dopo l’addio, con polemiche al seguito, di Raimondo Todaro, lo show dovrà fare a meno anche di altri due ‘pezzi da 90’. Stiamo parlando di Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi. Per uno strano scherzo del destino, infatti, entrambe le ballerine sono in dolce attesa e dunque non faranno parte del cast. Dunque Milly e i suoi sono dovuti correre ai ripari e scegliere chi rimpiazzerà gli assenti.

Nelle ultime ore Milly Carlucci e tutti i maestri di Ballando con le Stelle hanno realizzato i video promozionali per la nuova edizione. Ebbene proprio dai video condivisi sul profilo ufficiale Instagram del programma è possibile capire chi sarà a sostituire Todaro, Kinnunen e Boccafoschi. Intanto ci sarà un gradito ritorno, ovvero quello di Alessandra Tripoli. La ballerina aveva dovuto dare forfait perché anche lei aspettava un bambino. Lei ha postato un video con il ballerino Marco Tocchini, giovanissimo ed esperto di danze latino americane.





Nel cast del nuovo Ballando con le Stelle ci saranno anche due vecchie conoscenze di Amici. Parliamo di Nicole Randelli, 23 anni, anche lei specializzata in danze latino americane. Nicole ha partecipato al casting di Amici nel 2017, ma poi non è stata scelta. Il secondo ballerino che vedremo nel programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci è Vito Coppola. Vito è campione italiano di danze latino americane e ha fatto parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici.

Insomma a questo punto sembra davvero che il cast di ballerini sia al completo nonostante le tre assenze. Intanto sul nuovo Ballando con le Stelle ci sono altri rumor e indiscrezioni. Sul magazine Vero Tommaso Martinelli ha rivelato che tra le novità potrebbe esserci un ruolo speciale per Caterina Balivo. Ecco quello che leggiamo nella sua rubrica: “Insistenti voci di corridoio la danno anche nel cast di Ballando con le stelle di Milly Carlucci…Top secret il suo ruolo: potrebbe non essere quello di concorrente…”.