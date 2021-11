“Cosa ho visto dietro le quinte”. Ballando, Milly Carlucci e l’indiscrezione top su Arisa e Vito Coppola

È ancora negli occhi dei telespettatori l’ultima puntata di Ballando con le stelle e soprattutto il bacio tra Arisa e Vito Coppola sulle note di un revival di Grease. La loro esibizione ha emozionato pubblico e giuria, hanno preso 49 punti e hanno scaldato lo studio con un bacio appassionato. Raggiunti a caldo dai microfoni di Oggi è un altro giorno, Arisa ha aggiunto: “È un po’ come quello che accade al cinema, essendo noi i protagonisti, volendo essere al centro della canzone e volendo offrire al pubblico uno spettacolo veramente reale… Noi siamo un po’ attori ed un po’ ballerini”.

Quindi l’inviato del programma ha provato ad incalzare i due chiedendo: “Ma allora era tutto finto?”, Vito Coppola ha preso la parola: “Il bacio? Era vero. In quel momento era tutto vero, sono stato spontaneo”. Non solo perché Vito Coppola ha aggiunto altro davanti alla giuria: “Alla fine si è visto quello che ho fatto io (il bacio sul palco, ndr) ma lei mi ha fatto altro prima”. Una confessione che ha lasciato anche Arisa senza parole. La cantante ha sgranato gli occhi ed ha esclamato: “Cosa ti ho fatto?”.

Pertanto c’è grande attesa per la puntata di sabato 27 novembre per capire cosa Arisa e Vito Coppola porteranno sul palco e come si sta evolvendo la loro situazione. È evidente che tra i due ci sia feeling, come ha spiegato Vito Coppola intervistato da Novella 2000: “È come se ci conoscessimo da sempre. Siamo molto simili: entrambi ritardatari, entrambi istintivi. Se dobbiamo dirci qualcosa lo facciamo senza filtri. Ci capiamo al volo, a volte neanche serve parlare. Sento che lei è una di quelle persone che ci saranno sempre: il nostro rapporto non si limiterà ai tre mesi del programma”.





Quando ha scoperto che avrebbe ballato con Arisa era contento e pieno di entusiasmo, perché la ritiene un’artista speciale. All’inizio non se l’aspettava, non pensava che le fosse assegnata proprio Arisa a lui che era alla prima edizione a Ballando con le Stelle. Anche Arisa ha avuto qualche dubbio, Vito ha rivelato che lei si aspettava qualcuno più grande e magari con più esperienza. Ma lui ha saputo subito rassicurarla: le ha promesso che sarebbe stato all’altezza e oggi sono molto affiatati.

Durante La Vita in diretta di venerdì 26 novembre è intervenuta Milly Carlucci per parlare della puntata che sta preparando e non poteva mancare la domanda sulla coppia: “Il gossip è che ho visto il nuovo numero che loro hanno preparato – ha dichiarato la conduttrice di Rai1 – è molto sensuale, carnale. Come lo posso definire… hanno trovato una dimensione artistica. E lei sa essere una seduttrice”. La conduttrice ha avuto anche l’occasione per svelare gli ospiti speciali della puntata: Lino Banfi e sua figlia Rosanna.