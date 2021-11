“È tutto nero su bianco”. Ballando con le stelle, brutto colpo per Milly Carlucci: si è saputo poco fa

Milly Carlucci, la notizia che sconforta tutti. Nonostante l’apprezzamento da parte del pubblico, per Ballando con le stelle i tempi non sembrano brillare del tutto. Una sfida come sempre accesa, quella degli ascolti tv del sabato sera italiano, e purtroppo con numeri alla mano, il programma di Milly si posiziona nuovamente al secondo posto.

Una sfida tra veri e propri colossi del piccolo schermo, quella tra Rai1 e Canale 5 ovvero quella che ha visto competere per il primo posto della classifica di ascolti “Ballando con le Stelle” e “Tu Si Que Vales“. Un sabato italiano che ha portato molti utenti a restare al caldo sui divani, e con telecomando alla mano ecco le preferenze di questo 6 novembre 2021.

Su Rai1 Ballando con le Stelle, dance show di Milly Carlucci, ha saputo convincere ben 3.653.000 spettatori pari a uno share dello 20.5%.Nonostante il gradimento ricevuto, però, i numeri non sono bastati per superare Canale 5 e la messa in onda di Tu si que vales, condotto da Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara che ha conquistato 4.639.000 spettatori pari a un share del 27.9%.





E il resto della programmazione? Su Rai 2, S.W.A.T., serie televisiva di Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan ha intrattenuto 1.030 milioni pari al 4.7% di share, mentre su Rai 3 Indovina chi viene a cena di Sabrina Giannini ha raggiunto 1.017 milioni d spettatori pari al 5.1% di share. Sfida che continua con Rete 4 e Agente 007 – L’uomo dalla pistola, il film del 1974 che ha tenuto incollati allo schermo 510 mila pari al 2.7% di share.

Su La7 La serie Versailles ha registrato 264.000 telespettatori, share 1.21%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è stata vista da 345.000 telespettatori, share 1.6%. Per quanto riguarda la Nove Matteo Messina Denaro – Il superlatitante ha registrato 291.000 telespettatori, share 1.4%.