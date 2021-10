‘Ballando con le stelle’ ha iniziato a fare compagnia ai telespettatori da sabato scorso e ora c’è attesa per il secondo appuntamento, in programma il 23 ottobre sempre su Rai 1. Alla conduzione ovviamente sempre Milly Carlucci, che non potrà ovviamente deludere le aspettative nemmeno quest’anno. Si è presa un attimo una pausa dal lavoro e ha voluto fare il punto della situazione sul programma e non solo. E inevitabilmente le attenzioni non potevano non cadere anche su Raimondo Todaro.

A proposito dell’insegnante di ballo di ‘Amici 21’, è stato colpito da un lutto nei giorni scorsi, con la morte dell’amica Chiara: “Ciao Chiara, quando ho accettato il progetto del Comitato Verga l’ho fatto col cuore ma avevo una paura, una grande paura, quella di non rivedere più alcuni di voi. Sappi che quel giorno è stato molto più speciale per me che per te. Ti porterò sempre nel cuore. R.I.P”. Raimondo Todaro aveva voluto portare la sua danza e il suo amore nelle stanze dei giovani pazienti del Centro Maria Letizia Verga a Monza.

In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’, Milly Carlucci ha parlato ovviamente di ‘Ballando con le stelle’: “Al Bano, Morgan, Arisa, Mietta e Sabrina Salerno garantiranno una bella competizione insieme agli altri”. Poi una sua considerazione sulla trasmissione di Ilary Blasi, ‘Star in the star’: “Le imitazioni esistono dappertutto, è il prezzo che bisogna pagare quando si ha successo. Il mio show negli Stati Uniti va in onda con due edizioni l’anno ed è seguitissimo”. Ed ecco arrivare l’affondo a Raimondo Todaro.





Alla domanda su Todaro, Milly Carlucci è stata netta sull’argomento: “Non voglio parlare di chi non è nel cast, è soltanto dispersione di tempo ed energie. Abbiamo comunque fatto un bel percorso insieme”. Quindi, non ha alcuna intenzione di aggiungere altro su colui che considerava un suo grande amico. Nelle scorse settimane si era arrabbiata non poco con lui per questa sorta di tradimento, ma ora ha deciso di andare avanti e concentrarsi unicamente sul suo programma per rendere al meglio.

Per quanto riguarda gli ascolti, Rai 1 con Ballando con le Stelle 16 si è aggiudicato 3.991.000 spettatori pari al 23.92% di share contro The Rookie (primo episodio) visto da 981.000 spettatori (4.51%) e nel secondo episodio da 900.000 spettatori (4.25%). Si prosegue con Rai3 – Italiani con Paolo Mieli: Guglielmo Marconi ha convinto 525.000 spettatori (2.66%), mentre Canale 5 – Tu si que vales ha interessato 4.225.000 spettatori.