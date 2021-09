“Costretta a parlare”. Alex Belli non lo sa, ma fuori dal GF Vip 6 l’ex affila il coltello e colpisce

Dopo tanta attesa il Grande Fratello Vip 6 è finalmente iniziato. E, anche se nelle prime puntate le dinamiche appaiono appaiono ancora un po’ bloccate, ci sono già alcuni protagonisti. Uno su tutti l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Prima avevano fatto discutere le sue dichiarazioni in merito alla disponibilità di creare storie finte all’interno della casa. Poi lo scontro con l’ex Soleil Sorge che lo ha apertamente accusato.

“Non accetto che lui passi per vittima, quando non lo è. Sono stufa di passare per quella che aggredisce, le mie sono solo reazioni” le parole dell’influencer. Ma Gianmaria si è difeso: “Non è vero, è sempre stata trattata da principessa, con tutto l’amore che provavo”. Nelle ultime ore, però, è un’altra vicenda ad uscire alla ribalta. Stavolta, però, lo scontro viene da fuori. La modella e fashion blogger si è lasciata andare ad un duro sfogo contro il suo ex Alex Belli, l’attore che al momento si trova all’interno della casa del GF Vip.

Proprio alcuni giorni fa lo stesso Alex Belli aveva risposto alla domanda su chi non volesse incontrare nella casa. L’attore aveva fatto i nomi dell’ex moglie Katarina Raniakova e dell’ex fidanzata Mila Suarez. Inoltre ha aggiunto di averle entrambe diffidate. Ebbene quest’ultima nella giornata di lunedì 20 settembre ha condiviso su Instagram una story su al veleno. Sentite qua: “Bene, per quanto per me oggi sia stata una bella giornata, purtroppo mi vedo costretta a precisare alcuni punti relativi a questioni passate che avrei volentieri fatto a meno di affrontare”.





“Premetto che – scrive ancora Mila Suarez – dopo essermi ampiamente confrontata con i miei legali, sono pienamente consapevole delle mie azioni e disposta a pagare fino all’ultimo centesimo, pur di difendere la mia immagine ma soprattutto la mia dignità”. Proprio in merito alla diffida di Alex Belli la modella ha scritto: “In uno Stato libero non si può accettare di non poter parlare liberamente della propria vita, passata e futura, nonché di tutelare la propria persona e tutto ciò che le è caro”.

Mila Suarez tira in ballo, oltre ad Alex Belli, anche la sua attuale moglie, Delia Duran: “Non accetto lezioni di vita e non mi faccio intimorire con diffide legali da parte di chi, a mio modesto giudizio, non può certamente essere considerato un esempio di moralità e correttezza. Vorrei solo ricordare al Sig. Gabelli e alla sua cara Duran che, quando la sottoscritta partecipò al GF, entrambi furono i primi a trarre profitto e notorietà, facendo riferimento ai mei viaggi di lavoro e alludendo a situazioni lontane anni luce dal mio stile di vita e dal mio essere”. Chissà, a questo punto, se lo scontro sarà al centro delle discussioni nella prossima puntata del GF Vip di venerdì…