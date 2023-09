Questione migranti, la proposta di Paolo Del Debbio. Si continua a parlare del tema migranti, con un numero di persone arrivate via mare nel 2023 che è cresciuto del 115%. Come rivelato dal Viminale nei primi sette mesi dell’anno oltre 89mila persone sono arrivate nel nostro Paese: nello stesso periodo dell’anno scorso erano state 41mila. Dell’emergenza si è occupato anche Paolo Del Debbio, ospite di Mario Giordano a “Fuori dal coro”. Le sue parole stanno facendo rumore.

Il giornalista ha voluto fare una considerazione legando il tema dell’immigrazione a quello della criminalità: “Un po’ di tempo fa a un gioielliere rapinato dissero ‘lei sposti la gioielleria perché qui non siamo in grado di aiutarla’. Cioè uno deve spostare la gioielleria perché altrimenti, se resta lì, è sicuro che venga rapinato…”. Poi la frase sui migranti: secondo Del Debbio bisogna fare in modo che queste persone non vadano in giro, perché c’è il rischio, anzi la sicurezza, che finiranno per delinquere.

La soluzione di Del Debbio sulla questione migranti

Paolo Del Debbio sostiene che i migranti non possano stare in giro senza far niente: “Questi signori qui in una forma o in un’altra, siccome è dimostrata la loro pericolosità sociale in molti casi, non devono stare in giro per la città“. Per il giornalista è necessario trovare qualcosa da fare a queste persone, altrimenti possono finire nei guai.

“O li mettano dentro delle strutture o li mettano dentro delle abitazioni o li mettano dentro qualche altro posto… – ha dichiarato il conduttore di Dritto e Rovescio – Ma la cosa certa è che non devono stare in giro senza far niente. Perché uno che sta in giro senza far niente è chiaro che poi fa qualcosa”. Le parole del giornalista hanno trovato subito parecchia approvazione da parte del pubblico che ha messo mi piace al tweet che riprende il video.

Immigrati, Paolo Del Debbio: "Non devono stare in giro senza far niente"#Fuoridalcoro pic.twitter.com/jE7eaIAHyI — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) September 27, 2023

Giusto nella giornata di ieri, mercoledì 27 settembre, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto per poter gestire l’emergenza immigrazione. Le misure prevedono rimpatri più veloci per chi crea problemi di ordine pubblico, per i falsi minorenni e in generale per chi comunica dati falsi sulla propria identità.

