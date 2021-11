“C’è la decisione”. Ballando con le stelle, cosa succede a Mietta dopo la polemica e lo stop

Ha fatto discutere il caso di Mietta a Ballando con le stelle. È risultata positiva al Covid e si è scoperto che non è vaccinata. La cantante aveva affermato di non avere sintomi, ma di essere risultata positiva al tampone. Mentre, il suo ballerino Maykel Fonts era negativo, ma in attesa del risultato ha dovuto rispettare la quarantena e non si è potuto esibire nello studio di Milly Carlucci. Il caso è venuto fuori quando Selvaggia Lucarelli ha chiesto se i due concorrenti fossero vaccinati.

“Maykel e Mietta sono vaccinati?” Una domanda a cui Milly Carlucci ha risposto: “Noi lo siamo tutti”. Risposta affermativa arrivata anche dal ballerino mentre Mietta si è limitata a domandare: “Perché dobbiamo parlare di questo?”. Immediata la replica della Lucarelli: “Mi voglio augurare che siano tutti vaccinati, mi auguro che questo programma si faccia con grande responsabilità”.

Mietta ha spiegato di non essersi vaccinata a causa di problemi di salute e “quando ci saranno le condizioni non avrò problemi a farlo, ma al momento non posso. Trovo vergognoso dovermi giustificare ed essere costretta a mettere in piazza una situazione così privata per la quale non mi ero confrontata con chi dovevo confrontarmi. Proprio per questo sono rimasta spiazzata perché non volevo condividere il mio privato in diretta”.





La cantante ha poi voluto ribadire di aver sempre lavorato in sicurezza ed essersi sempre attenuta alle regole: “In queste settimane ho lavorato regolarmente effettuando una serie di tamponi che mi hanno garantito il rilascio del green pass, unica vera discriminante per poter lavorare. La legge prevede obbligo di green pass non di vaccinazione. Ne approfitto per ringraziare Milly Carlucci e tutta la famiglia di Ballando con le Stelle per la solidarietà ricevuta e non vedo l’ora di tornare in pista per tornare a divertirmi col mio amico Maykel Fonts”.

E dopo qualche settimana di assenza Mietta potrà tornare a ballare in studio. L’annuncio è stato dato dal suo insegnante di ballo Maykel Fonts con un post su Instagram pubblicato nel primo pomeriggio di mercoledì 10 novembre 2021, ha spiegato che lui e la sua partner saranno di nuovo in gara a partire dal prossimo sabato, vale a dire dal 13 novembre. Pertanto per la cantante è arrivata la bella notizia del tampone negativo e in questo modo può festeggiare i 51 anni che compirà il prossimo 12 novembre.