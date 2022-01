“Perché non ho fatto il vaccino”. Mietta, solo oggi la confessione dopo la polemica a Ballando

Ballando con le stelle, vi ricordate la polemica sul ‘caso’ Mietta? Risultata positiva durante il programma di Milly Carlucci, la cantante ha dovuto fermare la sua corsa, ma non senza un seguito di polemiche sorte non appena affermato di non essersi sottoposta alla vaccinazione anti-Covid. Motivi di salute, questa la risposta data da Mietta in seguito alle domande poste sul motivo della scelta. Un dibattito che da quel giorno di ottobre trova oggi un’ulteriore chiarezza.

Imperdibile l’appuntamento con Mietta, ospite del salotto di Silvia Toffanin domenica 9 gennaio. La cantante, a distanza di mesi, torna sul dibattuto ‘caso’, mettendo in luce i motivi che avrebbero spinto alla decisione di non sottoporsi al vaccino anti-Covid. Tanti, dunque, i dettagli che fino ad oggi non sarebbero mai stati raccontati dalla diretta interessata.

Stando ad alcune anticipazioni, ecco come sono andate le cose: “L’ho scoperto il giorno stesso della puntata ed ero un po’ in subbuglio. Ero provata da quello che mi stava succedendo anche perché non sapevo come sarei stata. Più che rivelare a tutti della mia positività mi è dispiaciuto tutto quello che è successo dopo”.





“Sono stata giudicata senza conoscere la situazione. Sui social mi hanno scritto di tutto”, aggiunge la cantante per poi proseguire nel racconto: “Per anni non ho mai preso medicine neanche per il mal di testa, ho sempre fatto fatica ad avvicinarmi ai farmaci perché ho sofferto di attacchi di panico. Ho un sacco di allergie e da ragazza ho avuto anche uno shock anafilattico”.

Chiosa la cantante: “Per queste cose e per paura non avevo ancora fatto il vaccino. Ero perplessa, ma non ho mai detto che non l’avrei fatto”, per poi rassicurare: “Lo farò, va assolutamente fatto, anche se non nascondo un po’ di preoccupazione. Sono stata totalmente fraintesa, non ho mai detto di essere contraria ai vaccini e non sono una no-vax”.