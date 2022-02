E se nella prima puntata quasi tutto si è incentrato sul suo passato e su Eros, nella seconda puntata di Michelle Impossible si parla di presente. Come sappiamo fin troppo bene, la conduttrice svizzera da qualche settimana ha messo fine alla relazione con Tomaso Trussardi, durata circa 10 anni. Finora su di lui nessuna parola, fino a ieri sera. Proprio così: nella seconda puntata qualche parolina su Trussardi l’ha detta. Cose molto scarne, certo, senza mai fare il nome, ma era chiaro si riferisse a lui. Il tutto è successo poco prima dell’entrata di Massimo Ranieri sul palco.

A questo punto Michelle Hunziker ha detto: “In questo periodo mi chiedono spesso come sto. Se penso a quello che sto facendo qua, mi sento a mille e gasatissima, perché questo è sempre stato il mio sogno. Un attimo dopo però mi ritrovo ad affrontare un momento particolare… Sono fortissima e piena di autostima, ma un attimo dopo sono come di vetro, fragile. L’unica cosa che ho capito è che non devo mai assolutamente perdere l’amore per me stessa.

E ancora Michelle Hunziker: “E comunque sono stati dieci intensi che mi hanno regalato Sole e Celeste”. Come avrete potuto leggere, Tomaso Trussardi non è stato menzionato chiaramente, ma è chiaro stesse parlando di lui. La certezza arriva per il riferimento a Sole e Celeste. Se analizziamo bene il suo discorso poi, c’è da sottolineare quel “dieci anni intensi”, riferendosi proprio al periodo che va dal 2011 all’inizio del 2022.





Parliamo di quel lasso di tempo in cui ha comunicato la conclusione del matrimonio con Trussardi. Sembra proprio che Michelle Hunziker abbia colmato quella lacuna che la settimana scorsa si era fatto sentire. C’è da dire poi, che con grande eleganza e superiorità, il diretto interessato non ha fatto nessuna esternazione.

Neanche quando, Michelle Hunziker ha baciato in diretta nazionale il suo ex, proprio su quel palco. Solo prima della trasmissione, l’imprenditore bergamasco aveva consigliato al cantante romano di “rimanere al proprio posto”. È lì, in quel preciso istante, che tutti hanno capito che c’era qualcosa di davvero molto strano tra quei tre.