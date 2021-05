Bellissimo annuncio di Michelle Hunziker, che sul suo profilo Instagram ha svelato la presenza in studio a ‘Striscia la Notizia’ di un ospite decisamente molto speciale. Ha pubblicato tanto di foto sul noto social network e, nonostante si sia trattato di una story e quindi i commenti dei follower non siano visibili al pubblico, siamo certi che avrà ricevuto una miriade di complimenti da parte del popolo della rete, che è rimasto molto felice di questa dichiarazione della conduttrice tv.

Qualche giorno fa ha voluto invece ripescare dal suo passato un’immagine amarcord. “No vabbè….ho trovato questa foto stamattina! Il giorno della mia cresima con il mio miglior amico Adrian…ancora oggi porto sulle ginocchia le cicatrici pazzesche delle cadute sui pattini a rotelle che mi facevo perennemente con lui”. “Mi veniva a prendere a casa e scorrazzavamo per tutto il paesello, soprattutto dentro ai supermercati perché i pavimenti erano lisci e riuscivamo a prendere molta velocità, ero davvero una teppista…ma quanto ci siano divertiti! Chissà dove sarà oggi Adrian”.

Michelle Hunziker ha dunque scelto il noto social Instagram per comunicare a tutti questa lieta notizia, che sta facendo il giro della rete. Non si tratta di un ospite umano, infatti non è una persona ad accompagnarla nella puntata del 26 maggio di ‘Striscia la Notizia’. Lei è amante degli animali e dunque non poteva non portarsi con sé un amico a quattro zampe. Ha pubblicato la sua immagine tenerissima e tutti sono impazziti di gioia davanti al suo scatto a sorpresa.





Questo quanto scritto alcune ore fa da Michelle Hunziker: “Lilly con me a Striscia la Notizia oggi!”. Poi ha aggiunto: “Oggi Lilly è venuto con la mamma a Striscia, come ai vecchi tempi, un po’ di esclusività. Cosa stai controllando?”. Non è dato sapere ufficialmente se apparirà anche in studio e questa ipotesi non è da scartare. Il pubblico non aspetterebbe altro per potersi gustare il suo bel faccino. Il post della presentatrice svizzera ha dunque conquistato davvero tutti.

Qualche settimana fa Michelle Hunziker ha pubblicato alcune storie in cui si mostrava davvero in modo irriconoscibile. “Un nuovo inviato” ha annunciato la Hunziker mostrando la seduta di make-up che la trasformava in Luca Sardella, il celebre conduttore televisivo esperto di tematiche green. La sua simpatia ha sempre ottenuto un gran consenso e continua ad averlo anche attualmente.