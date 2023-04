Notizia meravigliosa per Michelle Hunziker, che ha saputo qualcosa di importante da Mediaset. Una comunicazione fantastica per la conduttrice televisiva, la quale sta già vivendo un periodo da incorniciare a livello personale. Il 30 marzo scorso è infatti nato il nipote Cesare Augusto, frutto dell’amore tra la figlia Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza. Domenica 30 aprile festeggeranno tutti insieme il primo mese di vita del piccolo, ma intanto per lei le gioie arrivano anche dal lavoro.

Michelle Hunziker non può che festeggiare una decisione rilevante di Mediaset, che ha deciso di puntare fortemente su di lei. I telespettatori, quasi superfluo dirlo, sono al settimo cielo per questa news rilanciata dal sito Lanostratv. Quest’ultimo è stato in grado di scoprire quanto deciso dall’emittente di Pier Silvio Berlusconi, che ha intenzione di dare tantissima fiducia alla presentatrice originaria della Svizzera. E andiamo a vedere insieme di cosa stiamo parlando.

Michelle Hunziker, cosa ha deciso Mediaset

Anche la prossima estate vedremo Michelle Hunziker protagonista a Mediaset. Una scelta che non era poi così scontata, ma alla fine dai corridoi del Biscione è arrivata la conferma più attesa. Bisogna quindi prepararsi ad una stagione estiva molto positiva per gli ammiratori dell’ex moglie di Eros Ramazzotti, che sarà sicuramente ben lieta di accogliere questa notizia. E anche lei non perderà l’occasione per ringraziare pubblicamente l’emittente televisiva per questa opportunità.

Mediaset, attraverso i suoi palinsesti, ha fatto sapere che Michelle Hunziker sarà al centro del progetto estivo grazie alla sua trasmissione Michelle Impossible e Friends. Non parliamo di nuove puntate, ma di quelle vecchie. Infatti, è stata disposta la messa in onda degli appuntamenti in replica della trasmissione su Canale 5. Appuntamento previsto il sabato sera, a partire dal 17 giugno, ovvero dalla settimana successiva alla finalissima di Champions League, che vedrà protagoniste due squadre tra Milan, Inter, Manchester City e Real Madrid.

Michelle Impossible e Friends è stato trasmesso dal 22 febbraio all’8 marzo e ha avuto una durata di tre puntate. L’anno scorso era andato in onda dal 16 febbraio al 23 febbraio e si chiamava semplicemente Michelle Impossible.