Michelle Hunziker, brutte notizie dopo la seconda e ultima puntata di Michelle Impossibile, il suo one woman show in onda su Canale 5. Dopo l’esordio boom, mercoledì sera la svizzera più famosa e amata d’Italia è tornata sul palco con alcuni dei suoi amici più cari del mondo dello spettacolo. E ha anche parlato – tra le righe perché non ha mai fatto il nome – di Tomaso Trussardi.

“In questo periodo mi chiedono spesso come sto. Se penso a quello che sto facendo qua, mi sento a mille e gasatissima, perché questo è sempre stato il mio sogno. Un attimo dopo però mi ritrovo ad affrontare un momento particolare… Sono fortissima e piena di autostima, ma un attimo dopo sono come di vetro, fragile”, ha detto super Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker, la brutta notizia dopo lo show

“L’unica cosa che ho capito è che non devo mai assolutamente perdere l’amore per me stessa. E comunque sono stati dieci intensi che mi hanno regalato Sole e Celeste”, ha concluso Michelle Hunziker senza mai citare l’ex marito direttamente. Nella puntata d’esordio aveva invece invitato l’altro ex marito, Eros Ramazzotti e la loro intesa con tanto di bacio sul palco aveva scaldato i cuori del pubblico.





E si è visto anche dai dati di ascolto perché la scorsa settimana Michelle Hunziker aveva conquistato ben 3,3 milioni di spettatori ma la seconda puntata dello show non è andata altrettanto bene. Il 23 febbraio Michelle Impossible ha raccolto 2.875.000 utenti, con uno share del 17.1 per cento. Dunque, nonostante i super ospiti, le risate e i momenti emozionanti rispetto a sette giorni fa infatti ha perso circa mezzo milione di spettatori. “Colpa” di Eros?

Meglio anche se di poco il film trasmesso da Rai uno Gli anni più belli, che ha intercettato 2.947.000 utenti (14.8 per cento di share) e sempre stando agli altri dati, al contrario del programma di Michelle Hunziker Le Iene hanno registrato una crescita su Italia Uno: 1.2 milioni di spettatori e share al 7,7 per cento. Lieve calo invece per Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli su Rai Tre, che ha raggiunto 2 milioni di spettatori contro i 2.2 della scorsa settimana.