Silvia Toffanin in lacrime, fatica anche a parlare a Michelle Impossibile. E non è la sola: “È stato terribile”

Giornate tumultuose per Michelle Hunziker. La showgirl svizzera, dopo la discussa separazione dal marito Tomaso Trussardi, è protagonista del one woman show “Michelle Impossible”. Con uno speciale di due puntate, concluso ieri mercoledì 23 febbraio, la conduttrice ha ripercorso la sua carriera insieme a tanti amici e colleghi che sono stati suoi ospiti. Ovviamente non poteva mancare all’esordio lui, Eros Ramazzotti, l’ex il cui nome è rispuntato fuori in concomitanza con la notizia dell’addio a Tomaso.

Tra i due, però, non c’è il ritorno di fiamma. Ma loro ci ‘scherzano’ su e infatti a “Michelle Impossible” va in onda il bacio che in tanti aspettavano. Tra gli ospiti della seconda puntata, invece, ecco la mamma di Michelle Hunziker, Ineke. Silvia Toffanin, grande amica della padrona di casa, ha intervistato Ineke e non sono mancati i momenti toccanti. Tanto che la conduttrice di Verissimo non è riuscita a trattenersi e si è anche lasciata andare alle lacrime.

Tra gli argomenti trattati nella puntata c’è stato anche quello della setta nella quale Michelle Hunziker ha rischiato di essere ingoiata. Un argomento del quale lei e la mamma non avevano più parlato. L’ingresso in quel gruppo allontanò Michelle Hunziker dalla famiglia e dall’allora marito Eros Ramazzotti. La mamma Ineke ha dichiarato: “È stata terribile. Alle 10 di mattina mi arriva una telefonata e mi disse: ‘Mamma, io devo fare un altro percorso di vita. Non c’è più spazio per te. Devo andare avanti da sola. Ti prego di non chiamarmi più, di non cercarmi più’”.





Poi, spiega Ineke, Michelle Hunziker “ha agganciato il telefono. Ho provato a chiamarla, a mandarle degli sms. Non c’è stato nulla da fare. È stato un tremendo sconforto. E poi è arrivata la rabbia. Volevo spaccare la faccia a questa donna che me l’aveva allontanata. Ad Eros ho detto: “Prendo la mazza da baseball e le vado a dare quattro botte”. Lui mi ha risposto: “Assolutamente no! Io non ho voglio di venire in prigione a portarti le arance e cantarti la canzone con la chitarra”.

L’amore di mamma Ineke per la figlia Michelle… ci fa venire i brividi 🥺#MichelleImpossible @m_hunziker pic.twitter.com/haYNK6j6Em February 23, 2022

La delicatezza e la sensibilità della Toffanin dopo che ha perso la mamma è immensa❤️ #MichelleImpossible February 23, 2022

Dopo ben 5 anni lontana da tutti Michelle Hunziker è tornata alla ‘normalità’. E la prima persona che ha contattato è stata proprio mamma Ineke. “Mamma, sono la Mich. Posso venire a fare colazione da te?” le ha chiesto. Ineke lo aveva previsto: “Se è uscita chiama me” aveva detto ad Eros Ramazzotti. E così è andata. Un momento davvero molto emozionante e la stessa Silvia Toffanin non è riuscita a trattenersi ed è praticamente crollata in lacrime. In tanti del pubblico hanno sottolineato la grande empatia della conduttrice. Una caratteristica che gli appassionati di Verissimo conoscono molto bene.