Michelle Hunziker, buona la prima ma non senza conseguenze. I fan della conduttrice non aspettavano altro di vederla risplendere sul palcoscenico dello show andato in onda mercoledì sera su Canale 5. Un format molto apprezzato dalla maggior parte del pubblico, ma qualcuno ha comunque mosso alcune critiche dirette alla conduttrice. La reazione di Tomaso Trussardi non ha tardato ad arrivare.

Non solo non è stato fatto alcun riferimento a Tomaso, ma il pubblico ha avuto modo di assistere al tenero bacio in diretta tra Michelle ed Eros Ramazzotti ospite indiscusso della trasmissione. Un bacio, ma anche una frase pronunciata dalla conduttrice in persona che ha messo a bollire in pentola non pochi elementi per scatenare il gesto dell’ex marito: una frecciatina a Trussardi: “Mi sono negata questa gioia pensando di ferire qualcuno o di mettere in imbarazzo qualcun altro“, ha affermato la Hunziker. E poi?

Detto fatto, Tomaso Trussardi pare abbia defollowerato sia l’ex moglie che la figlia Aurora. Insomma, una decisione che sembra rimarcare un definitivo allontanamento tra i due senza alcun ripensamento. Al contempo, invece, ecco comparire sul profilo social di Eros alcune frasi che molto probabilmente sottintendono una dedica d’affetto diretta a Michelle.





Ricapitolando: un duetto dolcissimo tra Michelle ed Eros sulle note che hanno segnato la loro storia d’amore, quelle di “Più bella cosa non c’è”, lo sguardo di Aurora gioioso nel vedere i genitori scambiarsi in diretta il tenero bacio, ma anche il popolo web diviso a metà di fronte a tutto questo e il gesto definitivo di Tomaso. Gli ingredienti ci sono tutti per comprendere quanto avrà modo di lievitare il gossip sull’intera vicenda.

Un bacio, come specificato dai diretti interessati, solo come “amici, buoni amici”, poi il messaggio di Eros che può voler dire molto: “Amo la vita, quella libera dai pregiudizi, dalle invidie, quella vita fatta così, quella vita come Steve McQueen (Vasco)”. Il gesto di Trussardi agli occhi di alcuni utenti arriva più che comprensibile.