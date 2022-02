“Succede dopo 12 anni”. Michelle Hunziker, la notizia arriva da lei. Un annuncio super

Clamoroso annuncio di Michelle Hunziker sui social nelle ultime ore. La conduttrice televisiva, reduce dal doloroso addio al marito Tomaso Trussardi, sta comunque avendo grandi soddisfazioni dall’ambito lavorativo. Infatti, il debutto della sua trasmissione ‘Michelle Impossible’ è stato straordinario e nella serata di mercoledì 23 febbraio ci sarà la seconda puntata. Ed ecco che la presentatrice svizzera ha sorpreso tutti con una rivelazione, che ha fatto sobbalzare proprio tutti dalla sedia.

In precedenza, sempre attraverso Instagram, Michelle Hunziker aveva voluto lanciare un messaggio di supporto all’ex gieffina Carolina Marconi, affetta da un tumore al seno: “Carolina sta combattendo una battaglia difficilissima e lo fa con il sorriso. Lei ha scoperto di avere un tumore al seno, quando andava a fare i controlli per avere un bambino. Mi emozioni molto Carolina, sei una grande donna e sei certamente di aiuto a tantissime persone”. Frasi che hanno trovato il consenso dei suoi fan.

Da Michelle Hunziker si recheranno degli ospiti vip di grande calibro, basti pensare che ci saranno il cantante J-Ax, l’artista Nina Zilli e la conduttrice di ‘Verissimo’ Silvia Toffanin. Ma non è tutto perché l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha fatto un altro sensazionale annuncio. Si verificherà infatti una situazione, che non accade da ben dodici anni. Lei però lo ha reso possibile e i telespettatori non vedono l’ora di assistere a questo momento magico. La trepidante attesa è iniziata, non resta che aspettare il 23 febbraio.





Michelle Hunziker ha quindi scritto in una storia Instagram: “Dopo 12 anni… domani sera grande reunion… Katia e Valeria di nuovo insieme a Michelle Impossible”. Si tratta di Katia Follesa e di Valeria Graci, che sono state grandi protagoniste in passato a ‘Zelig’, ma che non lavorano assieme da quindi dodici anni. Ci ha pensato dunque Michelle a spezzare questo record e nella seconda puntata del suo programma è pronta a sorprendere ancora una volta e ad entusiasmare i telespettatori.

Katia Follesa, classe 1976, recentemente è stata conduttrice del programma ‘D’amore e d’accordo’ su Real Time e concorrente di ‘LOL – Chi ride è fuori’ su Prime Video. Valeria Graci invece, nata nel 1980, l’anno scorso è stata al Festival di Castrocaro e a ‘PrimaFestival’. Il 6 dicembre di tre anni fa ha invece fatto parte della giuria de ‘Lo Zecchino d’Oro’.