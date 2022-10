Michela Murgia torna a parlare della sua malattia. Dopo un annuncio su Facebook alcuni mesi fa, la nota scrittrice e blogger italiana ha voluto parlare della sua situazione di salute, anche in seguito alla cancellazione delle date degli spettacoli che avrebbe dovuto tenere. E dopo diverso tempo Michela torna a parlare della malattia e delle prove quotidiane che deve affrontare.

Michela Murgia ammalata, la nota scrittrice e blogger torna a parlarne apertamente. “La malattia non è una catastrofe, ma un pezzo della mia vita, che vale come gli altri e non voglio trattarla come un segreto oscuro o una cosa di cui vergognarmi”, aveva scritto attraverso un post su Facebook per i fan che le hanno “scritto tanti messaggi per manifestare la delusione per la cancellazione delle date dei miei spettacoli delle prossime settimane”, facendola “sentire meno sola”.

Dopo diverso tempo Michela Murgia torna a parlare della malattia dando come sempre un esempio di forza e coraggio. Ha deciso di farlo a Metropolis/202: “Mi sono ammalata ma la paura non toglie niente alla forza”, rivela ai microfoni. E ancora: “Sto ancora gestendo la malattia, ci vorrà un po’, però fa parte della mia normalità, quindi la racconto insieme alle altre cose”.

Poi il riferimento alla pagina Instagram dove la scrittrice rivela di rendere pubblici pensieri di politica o altro, senza però omettere anche post e foto dall’ospedale: “Ci ammaliamo perché siamo umani”.

“Con la mia mania del controllo ho dovuto accettare di farmi sorprendere dal male”, ammette ancora Michele Murgia nel salotto di Giulia Santerini.

Un’intervista che ha anticipato anche la pubblicazione a novembre del nuovo prodotto editoriale dal titolo “God save the queer, catechismo femminista”, edito da Einaudi. “Tu dici sei fortissima, ma nessuno è così forte da recepire la notizia di una malattia senza avere paura”, le parole di Michela che poi aggiunge: “Non volevo che fosse un segreto ma poter raccontare la malattia come tutte le altre cose. Le cose succedono quando e come devono succedere”.

La scrittrice chiosa: “C’è un periodo di tempo lungo in cui tutta la quotidianità si sconvolge e tu devi reimparare il linguaggio della normalità. Quello che ho fatto in questi mesi è stato provare a darmi altri codici e provare a raccontarli”.