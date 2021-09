Fiocco rosa, la showgirl annuncia la nascita della piccola Fara. Il suo sorriso si è fatto amare grazie a tanti programmi, da Passaparola a la Corrida e Ricette in Famiglia. A 38 anni, la nota showgirl diventa mamma e il suo annuncio ai fan, con tanto di foto con la piccola in braccio, è dolcissimo.

I numerosi follower hanno avuto modo di seguire i 9 mesi di gravidanza sognando insieme a lei. Stiamo parlando proprio di Michela Coppa che, nonostante sia sempre stata molto attenta a preservare la sua privacy, ha fatto qualche eccezione in vista del lieto evento.

Sulla vita privata di Michela Coppa, infatti, non si conosce molto se non che il papà della piccola Fara dovrebbe essere proprio l’imprenditore ed esperto di moda Cristian Milia, di cui ha parlato di recente. Poi a piccoli passi, la showgirl si è avvicinata al grande momento del parto, preannunciando attraverso le Stories su Instagram: “Ragazze, abbiamo rotto le acque, ci siamo”.





E detto fatto, Fara è arrivata tra le calde braccia di una mamma visibilmente emozionata. L’annuncio, con tanto di foto, è dolcissimo: Sei arrivata piccola Fara Alma, anima luminosa !Abbiamo lottato insieme da subito e finalmente ti ho tra le bracca!”.

“Con la tua voglia di vita hai stupito tutti anche me nascendo in anticipo di una settimana! Sono bastate 12 ore dall’inizio della rottura delle acque per guardarti negli occhi! Piena di capelli e di nuova vita ! Grazie a tutte per i vostri messaggi! Stiamo bene e totalmente innamorate!”.