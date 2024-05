Grande apprensione per la finalista di X Factor 2023. In queste ore sta generando stupore – ma anche qualche dubbio e un’ipotesi clamorosa – l’annuncio fatto via social dalla mamma di Maria Tomba, cantante che l’anno scorso ha partecipato al popolare talent show sotto la guida di Fedez.

La mamma di Maria Tomba ha condiviso sul profilo Instagram della figlia un video piuttosto allarmante: “Purtroppo non ho notizie di Maria da qualche settimana, sono molto molto preoccupata. Se qualcuno di voi l’avesse vista o dovesse sapere dove si trova, vi pregio fatemi sapere. Scrivetemi in privato”. Ma cosa sta succedendo davvero? E perché c’è chi non crede alla versione della signora?

Il video della mamma di Maria Tomba e l’incredibile ipotesi

Come molti ricordano la scorsa edizione di X Factor è stata caratterizzata dalla ‘cacciata’ di Morgan dopo l’ennesimo gesto sopra le righe dell’istrionico e imprevedibile musicista. Ma adesso sta facendo discutere il video pubblicato dalla mamma di Maria Tomba che annuncia che la figlia, finalista nel programma, è scomparsa. Tuttavia i fan nutrono dubbi che le cose stiano veramente così.

Molti, infatti, sostengono che si tratti soltanto di una trovata pubblicitaria. Il sospetto è stato generato dal fatto che il post sia stato modificato dopo la prima pubblicazione con la scritta: “casting_dovemiafiglia_scena1.mp4“. Al momento non c’è alcuna certezza che si tratti di una mossa di marketing, ma già in tanti ritengono che se la scomparsa sia solo una messinscena ci sarebbe da protestare visto che non si gioca su queste cose.

Ricordiamo che Maria Tomba ha esordito nel mondo della musica grazie allo Zecchino d’Oro. Successivamente la cantante ha vinto altre competizioni locali intorno alle sue zone. Oggi ha 22 e vive a Verona dove lavora con l’agenzia Mgmt.

