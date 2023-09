Incredibile denuncia da parte del volto noto di Rai1. Una vicenda assurda è stata segnalata direttamente dal personaggio noto sul suo profilo Instagram. Stiamo parlando di un episodio davvero inatteso e vergognoso che la vip ha fatto perfino fatica a raccontare tanto è stato il suo sconcerto. In pratica la donna doveva inviare un pacco e si è recata alle Poste lunedì intorno alle 12:30.

“Mi chiamano allo sportello e il mio sportellista era impegnato col cellulare a fare qualcosa. Quindi mentre compilavo i fogli mi chiede ‘Ma tu sai tagliare i video che sei più giovane?’. Gli rispondo ‘Certo, so tagliare i video’. Lui mi fa ‘Puoi aiutarmi?'”. Poi, però, la conversazione ha preso un piega decisamente inaspettata. Il dipendente delle Poste le ha chiesto: “Ti scandalizzi?“. La protagonista di questa vicenda gli ha risposto di no: non immaginava quello che lo sportellista avrebbe fatto di lì a poco…

Anastasia Kuzmina e la denuncia: “Mi ha mostrato il suo membro”

La vicenda è capitata alla ballerina di Ballando con le Stelle Anastasia Kuzmina. Alla domanda “Ti scandalizzi?” lei ha risposto: “Io dico di no perché pensavo che la domanda fosse ‘Ti scandalizzi a tagliare il video?’. Gira il telefono e c’era il suo membro…”. Ovviamente Anastasia è rimasta scioccata e in quel momento non è riuscita a reagire come avrebbe voluto: “Mi sentivo troppo male e sono tornata a casa”.

“Lunedì stesso non ho fatto niente di che, mi stato stentendo troppo male e sono scappata a casa – ha raccontato Anastasia – martedì sono tornata e ho denunciato l’accaduto al direttore”. La ballerina ha poi affermato di vergognarsi per non aver reagito come avrebbe voluto e di non aver denunciato il fatto immediatamente: “Mi vergogno di essere scappata. Scappo spesso da queste situazioni…”.

Fa ribrezzo perfino sentire ciò che è accaduto, figuriamoci essere vittima di quel viscido. pic.twitter.com/ap5RS85wdQ — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 21, 2023

Anastasia ha poi aggiunto che tre mesi fa era stata seguita da un individuo in pieno giorno, alle cinque di pomeriggio. “Non mi si scollava di dosso e anche questa cosa non l’ho denunciata, non ho fatto niente” ha spiegato rammaricata la ballerina. Infine l’amara considerazione: “I lupi non li incontri soltanto quando sei ubriaca e svestita alle due di notte. I lupi li incontri anche alle Poste a mezzogiorno e mezzo, li incontri per strada e hai sempre paura…”.

