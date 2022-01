“Oggi è un altro giorno” è uno dei programmi più seguiti. Tanti i personaggi famosi che con Serena Bortone rivelano fatti inediti e curiosità sulle loro vite, carriere, amori ed altro. E l’appuntamento di ieri, mercoledì 12 gennaio, non ha fatto eccezione. Stavolta la brava conduttrice Rai ha inaugurato la puntata con la notizia delle co-conduttrici di Amadeus all’ormai imminente Festival di Sanremo 2022. Si parte lunedì primo febbraio.

E al fianco del direttore artistico ci saranno, oltre a Maria Chiara Giannetta, Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Drusilla Foer e Lorena Cesarini. Poi spazio al commosso addio a David Sassoli, il presidente dela Parlamento Europeo spentosi nei giorni scorsi. Ospite speciale Filippo Graziani, figlio dell’indimenticato Ivan. Ma c’è stato un momento particolare in cui l’emozione, il dolore, l’amore perduto hanno avuto il sopravvento su tutto il resto.

Tra gli ospiti fissi del programma, colonna di “Oggi è un altro giorno” c’è Memo Remigi, cantante autore di tanti brani che hanno accompagnato la musica e il cinema italiani. Molti suoi pezzi hanno fatto da colonna sonora a pellicole famose. Ebbene il 73enne originario di Como ha vissuto l’anno scorso un gravissimo lutto. Il 12 gennaio 2021 è venuta a mancare sua moglie Lucia Russo.





La loro storia d’amore è stata grande. Memo Remigi e Lucia Russo sono stati insieme per sessant’anni. Hanno avuto un figlio, Stefano. Proprio a un anno esatto della morte Memo ha voluto ricordare, visibilmente commosso, la sua dolce ed indimenticata metà. Il cantante e sua moglie hanno vissuto insieme tantissimi momenti. Tanta gioia, ma anche tanto dolore, soprattutto nel periodo della difficile malattia che ha colpito lei e che alla fine se l’è portata via.

Il pubblico è molto affezionato a Memo Remigi. Anche nella sua esibizione a “Ballando con le stelle” Memo è riuscito a trasmettere tutta la sua energia e simpatia. Ieri, però, il cantante ha ricordato la moglie Lucia che non c’è più. E ha spiegato che in mattinata c’era stata una funzione religiosa in una chiesa vicino agli studi Rai, quella di Santa Lucia. Memo, che ha ricevuto l’affetto e la vicinanza di Serena e di tutta la ‘family’, ha voluto dedicare alla moglie la sua canzone preferita, “Innamorati a Milano”. Sono passati 56 anni da quando la compose proprio per Lucia. E il suo amore per lei è rimasto intatto.

Inoltre Memo ha spiegato che dopo la sua morte gli sono capitate tante cose belle e lui è convinto che sia stata Lucia a mandargliele.