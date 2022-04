“Decisione a giorni”. Mediaset, nubi sul futuro del programma top: cancellazione a un passo

Terremoto in arrivo in tv, a quanto si apprende infatti Mediaset starebbe pensando se mandare in onda o meno quello che, negli ultimi anni, è stato uno dei programmi più amati e seguiti. I picchi del 27% di share e una lunghissima scia social fatta migliaia di pagine aperte a suon di hashtag, potrebbero infatti non bastare. Il reality show Mediaset, infatti, potrebbe essere sacrificato con un nuovo programma che porterebbe sempre la firma di “Fascino”, la casa di produzione di Maria De Filippi. Al suo posto, infatti, ecco potrebbe prendere via Uomini e Donne vip.



A dare in nomi, nelle settimane scorse, ci aveva pesanto il sito Anticipazioni tv: Pamela Prati, Antonio Zequila e Roger Balduino. Un programma nuovo, senza limiti d’età e con molti interessanti novità. “I corteggiatori dovrebbero essere anche loro personaggi dello spettacolo, ma c’è chi dice ci possano essere anche persone comuni. Gli opinionisti saranno sempre Gianni Sperti e Tina Cipollari, mentre la conduttrice potrebbe non essere Maria De Filippi. Al suo posto potrebbe arrivare Simona Ventura o Silvia Toffanin”.





Temptation Island, nuova edizione a rischio





La nuova versione di Uomini e Donne potrebbe portare al sacrificio di Temptation Island. Per ora da Mediaset solo silenzio. L’unico a parlare era stato, settimane fa, Filippo Bisciglia, che raggiunto da NuovoTv aveva raccontato dell’ultimo contatto avuto con Maria: “L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre”, ha chiarito, “quindi aspetto di avere la conferma da lei”.



Non un’ammissione ma neppure una smentita. Certo è che sarebbe un duro colpo per i fan. Per chi non lo conoscesse, Temptation Island è basato sull’omonimo format statunitense arrivato in Italia nel 2005. La trasmissione racconta la storia, gli avvenimenti, i sentimenti e il destino di sei coppie (cinque nelle precedenti edizioni) non sposate chiuse per cinque (tre nelle prime due edizioni) settimane in un villaggio.

Le coppie, sistemate in gruppi separati (uomini da una parte, donne dall’altra), vengono tentate rispettivamente da dodici donne e dodici uomini single (tredici nelle precedenti edizioni).

Successivamente, ogni settimana i membri delle rispettive coppie vengono chiamati nel falò per far vedere dei filmati sul rispettivo partner. E farsi un’idea sulle decisioni da prendere nell’ultimo falò dove al termine dei 21 giorni essi decideranno se continuare o interrompere la loro storia d’amore. L’ottava edizione di Temptation Island è la prima che prevede la presenza sia di coppie VIP che di coppie non celebri.

