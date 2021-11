Nei corridoi Mediaset sta circolando in queste ore una voce di un taglio netto. Voce, se confermata, di una rivoluzione storica perché l’azienda starebbe pensando di chiudere le redazioni giornalistiche di Rete 4 e Italia 1, rispettivamente Tg4, StudioAperto e SportMediaset. La ragione dietro questa decisione drastica sarebbe da ricondurre agli ascolti non proprio esaltanti.

Già da fine novembre, a coprire l’informazione rimarranno dunque Tg5 e TgCom24, e sarà proprio quest’ultima che si occuperà di tutte le notizie dell’azienda ad esclusione del telegiornale di Canale 5. Un taglio netto di tre testate che costerebbero troppo rispetto agli ascolti che generano, decisamente in calo. Perché come anticipato, dopo aver chiuso Mediaset Premium, il Biscione di Cologno Monzese abbandona anche SportMediaset.

Rivoluzione in arrivo a Mediaset

Quest’indiscrezione sull’addio ai tre programmi Mediaset dalla fine del mese farà sicuramente discutere anche per i tagli inevitabili che ne deriveranno. Le voci che si rincorrono all’interno dell’azienda parlano di circa 45 uscite in tre anni, di prepensionamenti su base volontaria, della chiusura di uno studio a Cologno Monzese e di una compressione generale delle linee di produzione.





Si dice ancora che nella redazione di Tgcom24 dovrebbero confluire la maggior parte dei professionisti ora impegnati a StudioAperto, SportMediaset e Tg4. Gli altri giornalisti che non saranno ricollocati nei Tg rimanenti andranno a coprire possibili posti vacanti nelle redazioni di videonews e dei contenitori del mattino e del pomeriggio.

In particolare, sarebbe Mattino Cinque di Francesco Vecchi e Federica Panicucci ad attirare più rinforzi. Anche perché Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, dopo il cambio di linea editoriale in favore di un tono più sobrio e di informazione a discapito del gossip non starebbe dando buoni risultati. La scelta di modificare radicalmente il programma di Carmelita non sarebbe stata dunque apprezzata dal pubblico di Canale 5 e lei, dicono sempre le voci, starebbe pensando di cambiare azienda.