Mediaset, grandi novità in arrivo. Con la stagione estiva in arrivo i vertici del Biscione hanno annunciato sorprese per la prima serata. L’azienda di Cologno Monzese ha infatti trovato l’accordo per portare sulla tv italiana il meglio della produzione di documentari targati BBC. Si tratta di 25 prodotti in esclusiva firmati dalla pluripremiata Natural History Unit della rete britannica.

In tutto si tratta di 80 ore di filmati che saranno trasmessi dalla generalista Rete 4 e dal canale tematico Focus. Il primo prodotto andrà in onda martedì 21 giugno su Rete 4 a partire dalle 21 e 30 circa, si tratta di “Dynasties II – L’avventura della vita”. Un documentario con protagoniste sei specie animali in pericolo o in via di estinzione che formano gruppi familiari solidi. Vedremo ghepardi, elefanti, puma, iene, macachi e suricati in lotta per sopravvivere.





Su Rete 4 i migliori documentari firmati BBC

Sempre sulla rete diretta da Sebastiano Lombardi sono in arrivo anche Frozen Planet II e Planet Earth III (qui il TRAILER). Nel primo si parlerà di Artico e Antartico, entrambe minacciate dal cambiamento climatico. Il secondo è invece il proseguio di quello che è considerato il documentario più bello mai realizzato che ha già vinto numerosi premi con le prime due edizioni.

Mediaset, grandi novità in arrivo in estate. Anche su Focus, canale tematico sul 35, saranno trasmesse delle prime visioni tv grazie a questo accordo siglato da Mediaset con BBC. A giugno andrà in onda “Mummies Unwrapped”, una serie sui misteri e le curiosità legate ai luoghi in cui sono sepolte mummie sparsi in tutto il mondo.

Infine a luglio, sempre su Focus, ecco “La clinica dei grandi animali”, uno speciale dove vedremo tanti animali salvati sul tavolo operatorio grazie all’intervento umano. A settembre toccherà a “Il Grande Dizionario degli Animali”, dove si cercherà di capirne qualcosa di più sul significato dei suoni prodotti dagli animali. Il pubblico potrà seguire tutti gli appuntamenti BBC anche in streaming su Mediaset Play.

