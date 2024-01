Poche parole con le quali ha salutati tutti. Le he pronunciata da quella che per anni è stata la sua casa, durante la sua ultima diretta. Tanta commozione ed emozione per una nuova sfida che sta per cominciare. Sfida che non lo spaventa, il suo curriculum del resto parla per lui. Dopo gli esordi in Puglia da oltre 30 anni è volto di Mediaset. I primi passi nel 1990 Pressing, rotocalco sportivo a quel tempo in onda su Italia 1, poi Tg5 e tantissimi programmi di successo. Ora prenderà il posto di Andrea Giambruno alla guida di Diario del Giorno.

>> “Non è come dicono…”. Incubo Barbara D’Urso, l’ultima scoperta rattrista tutto il suo pubblico: “Cosa le sta succedendo”

“Oggi è la mia ultima conduzione del Tg4 perché da lunedì sono al timone di Diario del Giorno, alle 15.30 ogni giorno dal lunedì al venerdì, sempre su Rete 4, sempre a cura del Tg4″, ha detto durante la puntata di ieri. E ancora: “Voglio salutare tutti quelli che hanno seguito questo tg che, per un’idea del Direttore Generale dell’Informazione Mauro Crippa e del Direttore del Tg Andrea Pucci, è cambiato negli ultimi anni”.





Mediaset, Giuseppe Brindisi lascia il Tg4 per Diario del giorno

“E io sono contento di essere stato uno degli artefici di questo cambiamento – ha sottolineato nel suo saluto-commiato ai telespettatori -. Lo abbiamo reso un telegiornale unico nel suo genere, nel patrimonio e in quello che è il panorama dell’informazione in Italia, un mini talk che piace a molti e che è molto apprezzato”.

A parlare così è Giuseppe Brindisi, giornalista al Tg4 dal 2013 che dal 7 aprile 2021 conduce un nuovo programma di informazione e di attualità in onda in prima serata su Rete 4: Zona bianca. Un programma che molti conoscotono in onda in prima serata su Rete 4dal 7 aprile 2021.

E che tratta le vicende legate all’attualità, alla politica, all’economia e alla società, con l’ausilio di servizi e la presenza di ospiti in studio e in collegamento, pronti ad intervenire sulle varie tematiche.