Decisione clamorosa da parte dei vertici di Mediaset. Il programma in questione, annunciato alcune settimane fa, sarebbe stato improvvisamente cancellato dal palinsesto televisivo. Una vera e propria doccia fredda per la trasmissione, che aveva già iniziato a registrare le prime puntate. Una botta durissima per il conduttore chiamato a presentare la stessa, che ovviamente avrà appreso con enorme dispiacere questa notizia inaspettata. E nemmeno il pubblico si attendeva questa scelta.

Era anche stato riferito che in questo nuovo format ci sarebbe stata anche Giulia Salemi come protagonista. E insieme a lei, come annunciato da Gabriele Parpiglia su ‘Chi’, anche “Benedetta Mazza, Paola Caruso, Eleonora Pedron, appunto Giulia Salemi e ognuna, se non dovesse superare l’esame e la puntata, viene bocciata ed eliminata dal programma. Ci saranno grasse risate”. Ma queste risate non ci saranno affatto, visto che i telespettatori non dovrebbero avere l’opportunità di vederlo.

A comunicare questa incredibile cancellazione è stato il sito ‘DavideMaggio’, che ha dunque avuto in anteprima la notizia. Come detto, le riprese erano già iniziate da diverso tempo ma Mediaset ha deciso di scegliere la strada dell’eliminazione dal palinsesto. Per il momento dovrebbe comunque trattarsi di uno stop temporaneo, anche se non è assolutamente chiaro se e quando potrebbe essere trasmesso in futuro. E staremo a vedere se il conduttore romperà il silenzio dopo questa decisione.





Non sarà trasmesso il programma ‘Back to School’ di Nicola Savino. Questo quanto riportato da ‘DavideMaggio’: “Siamo in grado di anticiparvi che il format affidato a Nicola Savino è stato stoppato dai vertici Mediaset. Stop arrivato dopo che i vertici hanno visto le puntate già realizzate e pronte ad essere trasmesse”. Quindi, qualcosa non avrebbe convinto il ‘Biscione’, che ha preferito non far vedere per ora la luce a questo programma. Si attendono comunque chiarimenti ufficiali.

Per la precisione questi sarebbero stati i protagonisti del nuovo programma Mediaset: Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Denis Dosio, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Vladimir Luxuria, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Random, Giulia Salemi, Nicola Ventola, Maria Teresa Ruta, Totò Schillaci, Gianluca Zambrotta, Andrea Zelletta, Lory Del Santo, Martina Hamdy, Eleonora Pedron, Flavia Vento e Scintilla.