“Finisce qui”. Nuovo terremoto a Mediaset, il programma salta dopo 2 puntate: è il secondo in pochi giorni

Mediaset cambia ancora. Dopo Mystery Land, il programma su Italia 1 condotto da Aurora Ramazzotti e Alvin, salta un altro programma. I vertici aziendali ne hanno deciso lo stop dopo solo 2 puntate. Per il neo conduttore un colpo molto duro e, c’è da giurarci, inaspettato. La notizia è arrivata poco fa con una nota dell’azienda. Come per il caso di Mystery Land non si tratta di una bocciatura ma di un arrivederci a tempi migliori, resta da capire quali.



A confermare la notizia è stato poi lo stesso conduttore che registrato dei video tra le stories di Instagram in cui ha spiegato che il progetto, o l’esperimento che dir si voglia, termina qua. Non tornerà quindi su Mediaset Infinity nelle nuove giornate di Champions League, già a partire da domani sera Panchinari non andrà più in onda. Parliamo di Panchinari, il programma di Francesco Oppini.



“Il progetto termina qua, almeno per il momento. Lasciamo all’editore la scelta libera di poter capire se il programma potrà essere ripresentato sotto altra forma più avanti oppure no. Nel frattempo ringraziamo la rete Mediaset Infinity per averci dato questa opportunità, di condurre e di divertirci, di stare in onda con voi per due puntate”. Ha spiegato Francesco Oppini.







Francesco Oppini ha proseguito con una personale riflessione. Ha detto quindi che come spesso succede con i nuovi progetti le cose vanno riviste e studiate di nuovo, per ottenere la giusta formula. Certo che agli ex gieffini la tv non porta bene. Prima di lui anche Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, avevano tentato l’avventura ma qualcosa non è andato per il verso giusto.





Le possibilità di rivedere ‘Panchinari’ e Francesco Oppini in video sono poche. Per ora si parla di nuova formula alla quale la dirigenza starebbe lavorando. Parole che hanno il sapore dell’addio. Forse proprio per questo Francesco colto l’occasione per ringraziare tutti i fan che hanno commentato le due puntate portando l’hashtag in tendenza su Twitter. Infine ha dato appuntamento ai fan nelle altre trasmissioni in cui parlerà di calcio.