A distanza di pochi mesi dal caso Andrea Giambruno Mediaset costretta a fare i conti con un altro caso spiacevole. E stavolta il provvedimento è stato decisamente più duro: l’azienda ha deciso di cacciarlo senza fermarsi troppo a riflettere. Il caso dell’ex compagno della premier Giorgia Meloni era stata una vera bomba. Sul caso, dopo feroci polemiche, era intervenuto Antonio Ricci: il papà di Striscia la Notizia che aveva pubblicato i fuorionda in cui si vede Giambruno pronunciare frasi fuori luogo ad alcune colleghe.

Spiegava Ricci: “Del caso ‘Fuorionda’ ho letto ricostruzioni mirabolanti, complottarde, a volte incredibili, ma tutte divertenti. Sulla scrivania mi ero trovato la rivista Chi con in prima pagina la foto del first gentleman in un campo di grano, a guisa di papaverone o spaventapasseri. All’interno veniva esaltato il cuore ‘gitano’ e il ciuffo del giornalista che sarebbe priapescamente cresciuto con gli ascolti”.





Mediaset, cameraman cacciato per comportamenti molesti

“‘Acciderbola’ – ho pensato – ‘l’astuto cardinal Signorini si sta preparando a celebrare una beatificazione’. Siccome sono un laico, specie in estinzione, ho una naturale diffidenza verso i nuovi santi, ricorderete il ‘Caso Soumahoro’. Giorgia Meloni con il tempo capirà che le ho fatto un favore”. Giambruno, ad ogni modo, era rimasto in seno a Mediaset seppur ricollocato.

Cosa che invece non è successa per un cameraman che denuncia disparità di trattamento per condotte, a suo dire, simili. L’uomo, M.N. di 55 anni, nega le accuse e tramite i suoi legali denuncia il “trattamento diverso ricevuto rispetto ad Andrea Giambruno. Una circostanza che deve far supporre come Mediaset ritenga tale vicenda, e i rispettivi filmati, non in contrasto con il proprio Codice etico, che nella lettera di licenziamento del ricorrente assumeva viceversa centrale importanza”.

E ancora: “Si deve presumere come Mediaset ritenga tale vicenda e i rispettivi video non lesivi della reputazione aziendale, nonostante nel caso relativo al licenziamento del ricorrente, il gruppo giunse a opposte e ben diverse valutazioni”. A quanto riporta Leggo le accuse nei confronti del cameraman sarebbero pesanti: “Alcune ragazze che stavano facendo uno stage a Mediaset, avrebbero denunciato i comportamenti del cameraman in questione. L’uomo, dicono le giovani, si approcciava a loro con frasi del tipo mamma mia, hai degli occhi incredibili, oppure è fortunato il tuo ragazzo, hai proprio un curriculum completo, non ti manca niente”.