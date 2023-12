Un vero e proprio terremoto ha scosso la tv. Una conduttrice ha lasciato l’emittente per la quale lavorava dopo 18 anni. Un lavoro lungo e duraturo quello della giornalista, che si è commossa nella sua notizia conclusiva prima di andarsene. Ha avuto la voce rotta dall’emozione e ha immediatamente ringraziato tutti coloro che le hanno permesso questa esperienza professionale.

La conduttrice ha quindi annunciato ufficialmente di aver lasciato la sua storica emittente dopo 18 anni di servizio. Ovviamente anche i telespettatori si saranno commossi da casa, visto che il suo viso e la sua voce erano ormai più che familiari. E non poterla più ammirare in diretta sarà un’enorme tristezza per coloro che aspettavano sempre la sua preziosa conduzione.

Leggi anche: “Lascia la Rai”. Terremoto in tv, la conduttrice top volta le spalle e se ne va: l’indiscrezione





Conduttrice ha lasciato l’emittente dopo 18 anni: “Non vi dimenticherò”

Con queste parole la conduttrice tv ha lasciato l’emittente dopo 18 anni di fila: “Insomma, non sono riuscita a leggere correttamente questa macchia, ma dovete scusare l’emozione. Questa è la mia ultima conduzione. A Sky, Sky Tg24, grazie. Sì, è stata veramente una lunga storia d’amore, 18 anni che non si dimenticano. Però ci rivedremo, in bocca al lupo a tutti, a me, a voi e a Sky Tg24″.

A dire addio a Sky Tg24 è stata la conduttrice Ilaria Iacoviello. Quest’ultima ha pubblicato il video dei saluti finali in diretta televisiva anche sul suo profilo Instagram ufficiale, dove ha proseguito con i ringraziamenti: “Grazie davvero per tutti i meravigliosi messaggi che mi state mandando! Mai avrei pensato ad un affetto così grande! Sono davvero commossa”. E ha aggiunto un cuore rosso.

Iacoviello lavorava a Sky Tg24 dal 2005. Lei è una giornalista professionista che presentava il telegiornale. Ha lavorato anche come inviata in Afghanistan e ha fatto diversi reportage. L’anno scorso ha pubblicato il primo romanzo, intitolato Due settimane, forse un anno.