Grande Fratello, su Vittorio scoperta choc da parte di Beatrice. Il fotomodello ha dovuto lasciare la casa più spiata d’Italia nella puntata del 12 febbraio, ma alcuni suoi atteggiamenti tenuti all’interno del reality fanno ancora discutere. In particolare c’è un gesto del giovane che Beatrice non aveva notato subito. Una cosa emersa solo dopo in maniera chiara e che ha provocato all’attrice un grande dispiacere per non dire una vera e propria delusione.

Come sanno gli appassionati del reality di Canale 5, tra Beatrice e Vittorio era nato un forte legame dentro la casa, una amicizia speciale. Poi qualcosa è iniziato a incrinarsi. Vittorio ha sentito il bisogno di avere spazi tutti suoi. Aveva paura di essere troppo condizionato. Questo lo aveva portato ad avvicinarsi però a quel gruppo di persone con cui Beatrice è in aperta “guerra”, il cosiddetto branco. Ora riemerge anche questo gesto, che Beatrice ha giudicato molto grave. Lo ha confessato lei stessa poco fa a Simona Tagli, una delle poche persone che le sono rimaste vicine nel loft di Cinecittà.

La scoperta di Bea su Vittorio. “Che delusione”. Tra i due adesso cambia tutto

Ieri Simona Tagli ha fatto la tinta a Beatrice Luzzi. Durante questa operazione, tra l’hair stailist e l’attrice c’è stato spazio per alcune confidenze. A un certo punto la loro conversazione è andata sul fotomodello di Parma: “Che carino Vittorio”, ha detto Simona. La reazione di Bea però non è stata molto calorosa. Tutt’altro. Sentite le sue parole: “Tranne quando applaudiva Maddaloni, un po’ meno carino. Che avesse applaudito me ne sono accorta in puntata purtroppo. Abbastanza scioccante. Una delle tante cose che ho dovuto accettare…qui dentro.”

Simona: "..che carino Vittorio"

Bea: "Tranne quando applaudiva maddaloni, un pò meno carino.

— 🤍💙 (@Esticactus1) February 23, 2024

Il riferimento è a quanto avvenuto al famoso pranzo in esterna. Intanto Vittorio è uscito dalla casa. E in queste ore in una intervista sembra essersi ravveduto. Afferma di essere un suo accanito sostenitore e di fare il tifo per lei: “Il mio vincitore è Bea, perché sto dalla sua parte devo dire la verità. Altrimenti Perla, oppure per me una persona che meriterebbe di vincere è Federico, perché è una persona estremamente buona e sincera”. Ha poi confessato di essersi pentito “non aver ascoltato alcuni consigli di Beatrice. Mi sarei voluto aprire un po’ di più con Bea su certe cose, dire sentimenti è esagerato, emozioni. Mi sono un po’ trattenuto”.

È evidente che tra i due protagonisti del Grande Fratello sono rimasti molti discorsi in sospeso. La questione divide anche i fan della Luzzi. C’è chi spera in una rappacificazione e chi invece non vuole che Bea lo perdoni. Tutti argomenti che a questo punto i diretti interessati dovranno affrontare quando Bea sarà uscita, magari come vincitrice del reality.