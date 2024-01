Bentornata al Grande Fratello Beatrice Luzzi. Nell’ultima puntata del reality show di Canale 5 l’attrice ha raggiunto i suoi coinquilini: era uscita dalla Casa una settimana fa a seguito della scomparsa del papà. Il rientro ha fatto felici tutti i suoi fan, meno alcuni concorrenti ma quella che viene considerata “la vincitrice morale” del programma è di nuovo in gioco. E in queste ore ha svelato agli altri alcuni retroscena della sua uscita di scena.

Si è ritrovata in giardino con Greta Rossetti e altri e ha raccontato di come Paolo Masella, dopo la sua uscita a causa della morte del padre, abbia buttato via alcune cose con il suo nome sopra. L’attrice non l’ha presa bene e lo ha accusato di mancanza di umanità. Stessa accusa, di fatto, mossa dallo stesso Alfonso Signorini anche durante la diretta di lunedì, anche se la produzione non ha preso alcun provvedimento come si aspettava gran parte del pubblico.

Leggi anche: “Non potete permetterlo”. Grande Fratello, scatta l’allarme Varrese-Monia. Il pubblico interviene





GF, Beatrice Luzzi, la rivelazione sul figlio

Ma non solo. Dopo questa rivelazione Beatrice Luzzi è passata ad argomenti più leggeri e rivolgendosi a Greta Rossetti ha “smascherato” suo figlio Valentino. Il ragazzo che abbiamo già visto nella Casa ha una cotta per lei. E infatti poco prima di congedarsi ha dato un bacio all’amica e sottolineato: “Da parte di Valentino“.

Greta ha iniziato a ridere e chiesto per gioco l’età. “Quindici“, la risposta di Beatrice. E lei: “Non ce ne scambiamo tanti, dieci. Sarei tua nuora“. Poi ha rivelato che ha una fidanzata della sua età che assomiglia davvero molto alla ex single di Temptation Island e raccontato che i due si sono visti a Bologna il giorno in cui hanno ricevuto la notizia della morte del nonno.

Bea racconta della piccola cotta di Valentino per Greta e della sua nuova ragazza 🫶#grandefratello pic.twitter.com/iyEK3FJs8q — falsaaaaah (@falsaaaaah) January 9, 2024

“Mi ha fatto vedere la foto ed è bellissima. Il 3 gennaio erano a Trieste dai nonni. Doveva prendere il treno prima per vedere la ragazza. Lui poi sarebbe salito su un treno successivo con il padre e il fratello per tornare a Roma – ha spiegato l’attrice – Solo che mentre andava alla stazione lo ha chiamato per il nonno. Lui è andato a incontrare la ragazza prendendo il treno da solo, per la prima volta a 15 anni, con la notizia del nonno. Pensa la pressione. Però ha retto. E adesso si rivedono. Lei bellissima, tipo Greta ma più castana”.