Novità in vista al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Lui in particolare le ha sussurrato qualcosa all’orecchio di parecchio privato e ora tutto potrebbe nuovamente cambiare nella casa. A rivelare il contenuto di quel messaggio verbale del bidello è stata la stessa attrice, durante un dialogo con Fiordaliso. Quest’ultima ha reagito con una fragorosa risata, ma anche lui aveva fatto intuire di aver detto delle cose private.

Purtroppo, però, al Grande Fratello Beatrice Luzzi deve fare i conti anche con altro di negativo e non solo con Giuseppe Garibaldi. Ladonna ha confermato di avere una particolare sofferenza: “Mi fa male il ginocchio“. Questo dolore le sta creando tanta tristezza perché vorrebbe fare la coreografia, ma non sembra essere in condizione. Ovviamente dovrà rimanere un po’ a riposo e poi si capirà meglio come evolverà la situazione.

Grande Fratello, cosa ha detto a Beatrice Luzzzi Giuseppe Garibaldi

C’è comunque grande sorpresa tra il pubblico del Grande Fratello, che non si aspettava questo clamoroso riavvicinamento di lui verso Beatrice Luzzi. Giuseppe Garibaldi, come si è potuto evincere anche dal video apparso sui social e condiviso dall’account ufficiale del GF, è andato verso la coinquilina e le ha detto questa frase quasi hot. Lei ha sorriso e successivamente ha voluto fare la confidenza alla cantante Fiordaliso, rimasta incredula.

Dunque, ecco cosa ha raccontato Bea a proposito di Garibaldi: “Mi ha detto ‘ti porterei in Calabria, nel posto più bello di Tropea, a fare l’amore“. Giuseppe ha invece aggiunto, durante il suo confessionale: “Le ho detto una frase non piccante, ma dolce”. E la donna ha detto ancora: “Il vero perdente in tutto questo sono i momenti belli che avrebbero potuto esserci e che non ci sono stati“. Dunque, c’è chi ipotizza che i due possano tornare molto vicini e chissà cosa potrà nascere nei prossimi giorni.

Anche il Grande Fratello stesso si è chiesto: “Sarà davvero finita? Ma davvero davvero?”. I telespettatori si sono divisi tra chi vorrebbe che tornassero ad essere intimi e chi invece preferirebbe che non ci fosse più un legame stretto.