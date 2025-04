“Me la sto facendo sotto”. Lascia lo studio e corre in bagno, incidente in diretta per il super vip

Durante una recente puntata di “Inside the NBA”, il celebre programma sportivo statunitense, il pubblico ha assistito a una scena tanto inaspettata quanto esilarante. Shaquille O’Neal, leggenda indiscussa del basket e oggi volto noto della televisione sportiva, è stato protagonista di un momento che ha rapidamente fatto il giro del web. In piena diretta televisiva, l’ex campione dei Los Angeles Lakers ha abbandonato all’improvviso la sua postazione per recarsi con urgenza in bagno, lasciando i colleghi e gli spettatori a bocca aperta e, ben presto, piegati dalle risate.

Il momento imbarazzante è avvenuto proprio mentre l’ex giocatore Kenny Smith stava analizzando con serietà i risultati dei playoff della NBA. La scena si è trasformata rapidamente in una gag improvvisata che ha coinvolto l’intero studio. Charles Barkley, anche lui ex stella della NBA e oggi presenza fissa del programma, ha subito reagito alla fuga di Shaq con un ironico “Cosa succede ragazzone?”, ricevendo come risposta un secco “Continua a parlare, Chuck”, mentre O’Neal si dirigeva fuori scena.





Shaquille O’Neal, ‘incidente’ in diretta tv: lascia lo studio e corre in bagno

“Siamo in tv”, ha insistito Barkley, tentando di riportare un minimo di ordine, ma il danno era ormai fatto e il clima si era irrimediabilmente fatto goliardico. L’interruzione ha avuto un effetto domino sullo studio, che ha smesso di concentrarsi sull’analisi sportiva per lasciarsi andare a commenti e battute sull’accaduto. Tra le più memorabili, quella di Smith, che ha gridato ridendo: “È l’olio d’oliva che hai bevuto”, alludendo a un precedente episodio legato alle abitudini alimentari di O’Neal. La battuta ha scatenato ulteriori risate e ha contribuito a trasformare l’incidente in un vero e proprio sketch comico, in pieno stile “Inside the NBA”.

Il ritorno di Shaq in studio non ha calmato gli animi, anzi. Con una battuta tagliente, rivolta a Barkley, O’Neal ha detto: “Smettila di parlare così tanto”, provocando una nuova ondata di risate tra i presenti. Il momento ha sottolineato ancora una volta la chimica tra gli ex campioni, che da anni portano leggerezza e umorismo al programma, rendendolo uno dei più amati dal pubblico americano.

L’episodio, ormai virale sui social network, è solo l’ennesima dimostrazione di quanto “Inside the NBA” riesca a coniugare informazione sportiva e intrattenimento in modo unico. E mentre gli appassionati di basket continuano a seguire con passione le vicende dei playoff, c’è chi non smette di ridere per la rocambolesca corsa di Shaquille O’Neal verso il bagno, diventata in pochi minuti un cult televisivo.