Era il ricco e bellissimo Maxwell ne La Tata. A 22 anni dalla famosa serie tv lo ritroviamo così

La serie televisiva ‘La Tata’ è entrata nel cuore di tutti e anche in Italia è stata amatissima. I personaggi della sitcom sono stati apprezzati a livello globale e oltre alla bellissima e simpatica Francesca, colui che era protagonista della stessa era Maxwell Sheffield. Stiamo parlando dell’affascinante capofamiglia, di cui lei si era invaghita. Come detto, il successo della serie è stato clamoroso e probabilmente inaspettato per i produttori, che non si sarebbero mai aspettati di avere così tanti risultati.

Oggi l’attore che interpretava Maxwell, ovvero Charles Shaughnessy ha raggiunto i 66 anni di età ed è cambiato radicalmente. Il suo fascino non è comunque stato perso nel corso del tempo, ma inevitabilmente la differenza degli anni si nota eccome. In tanti si sono chiesti cosa abbia fatto e come sia diventato ai giorni nostri e noi vi possiamo proporre quindi tutti i dettagli del caso. Sul suo profilo Instagram sono numerose le immagini della sua vita quotidiana che offre ai suoi tantissimi follower.

Come detto, Charles Shaughnessy, conosciuto però da tutti come Maxwell Sheffield de ‘La Tata’, ha preso parte alla serie televisiva dal 1993 al 1999. Gli episodi della stessa sono stati davvero tantissimi, infatti se ne sono contati ben 145. Interpretava dunque il ricco impresario di Broadway. Il suo successo più grande è avvenuto grazie a questo ruolo, ma è anche noto per aver recitato in ‘A casa di Fran’ sempre con l’attrice Fran Descher, ovvero la Francesca de ‘La Tata’. Un connubio davvero fortunato.





Charles Shaughnessy è inglese ed è nato a Londra il 9 febbraio del 1955. Il suo papà era uno sceneggiatore televisivo, mentre la mamma un’attrice. Ha anche un fratello, che si chiama David, che è anche lui attore, produttore e regista televisivo. Molto noto era il suo bisnonno, amministratore ferroviario americano-canadese. Ha frequentato l’Eton College e successivamente ha studiato Giurisprudenza a Cambridge. Dopo la laurea ha iniziato a recitare con frequenza e si è iscritto ad una scuola di recitazione.

Come potete notare, Charles Shaughnessy è diventato parecchio brizzolato. Per quanto riguarda l’aspetto privato, si è unito in matrimonio con Susan Fallender. Al cinema il suo ultimo film è stato ‘Mardi Gras – Fuga dal College’ del 2011 e in televisione ‘Modern Family’. Ha ricevuto in carriera numerosi riconoscimenti, ma la sua parte ne ‘La Tata’ resterà nella memoria di tutti.