Mauro Marin, l’ex vincitore del GF 10 è stato aggredito mentre era in compagnia di un amico: Marco Pavanello. A quanto raccontano i due pare che un giovane si sarebbe avventato contro la loro auto. Racconta Marin come: “Tirava calci e pugni alla mia macchina perché sono stato in televisione. Nella sua testa io ho i soldi quindi dovevo pagare. Sono ancora sotto choc. Ho preso sonno alle quattro della mattina. Ho chiamato i carabinieri tutta la notte per sapere questo e quello e la risposta è stata “di domenica non facciamo querele”.



“Alle 21,30 ci mettiamo a mangiare costine salsicce da festa paesana. – ha raccontato l’ex gieffino al Corriere del Veneto – C’erano le famiglie, i bambini che giocavano sui gonfiabili. La mattina dopo sarei dovuto andare a tagliare salumi a un’altra sagra. Vado ad auto promuovermi con la scusa che sono stato in tv, faccio di tutto, come tutti penso in questo periodo. I salumi sono l’attività di famiglia”.





Mauro Marin, l’ex GF Vip aggredito in strada: ma arriva la smentita



“Siamo partiti in auto con Pavanello e abbiamo fatto tappa a Dolo. Erano circa le 22,30. Dovevo consegnare a un macellaio dei salumi, glieli porto da 15 anni. C’erano le transenne ma ho una Cinquecento, non un Hummer. Entro a passo d’uomo. Arrivo davanti a un bar ma la strada era tutta occupata dalla movida. Chiedo a un cameriere “mi scusi, cosa devo fare?” Ho preso la via sbagliata”. (Leggi anche “Perché Marco Cucolo non ti lascia”. Lory Del Santo, la vip parla: umiliata in tv)



“Un tipo inizia a urlare “tu mi hai investito, sono stato investito, tutti i presenti hanno visto, tu sei stato in televisione, fai il furbo, devi pagarmi. Un trentenne. Piercing dappertutto anche sull’occhio. Ma io ero fermo. Inizio a fare retromarcia e lui comincia a dare pugni e calci alla macchina, spacca tutto”. Ma qualcosa non torna: una testimone ha infatti dato una versione diversa.



“Noi eravamo seduti al bar praticamente di fronte alla macchina quando si è fermata. C’era la strada chiusa, sono arrivati con la Cinquecento, il cameriere si è messo in mezzo alla strada dicendo che non potevano passare. I due seduti in macchina hanno cominciato a urlare. Il cameriere diceva loro di tornare indietro. La Cinquecento ha accelerato e ha fatto un balzo avanti. Il cameriere a quel punto, spaventato, ha dato un pugno, una botta al parabrezza, che si è rotto. Dopo di che si sono messi tutti a urlare. Loro sono scesi dall’auto. È arrivato un altro cameriere. Marin urlava “tu non sai chi sono”. Uno dei camerieri li teneva separati. Il cameriere che aveva dato la botta è entrato nel bar. Marin e Pavanello invece da fuori continuavano a urlare bestemmiando a raffica“.

