Solo pochi giorni fa Gino Cecchettin è stato ospite di Che Tempo Che Fa, un’intervista fiume da Fabio Fazio nella quale ha toccato tanti punti. “Ho iniziato a piangere per Giulia già da domenica perché un padre certe le cose le sente, e ti viene quasi normale provare rabbia e odio. Io ho detto ‘voglio essere come Giulia’, ho concentrato tutto il mio cuore e la mia forza su di lei, sono riuscito ad azzerare l’odio e la rabbia”, ha quindi aggiunto ammettendo di aver capito subito cosa era successo.

>“È colpa sua, ha rovinato tutto”. Roberta, lo scoop clamoroso e il pubblico si rivolta: protagonista di Uomini e Donne massacrato

“Mi sono chiesto come… Però ancora oggi vedo con questo ragionamento che può sembrare troppo razionale. ma alla fine è molto umano, io voglio amare, non voglio odiare, comunque l’odio ti porta via l’energia”, ha sottolineato Gino Cecchettin che sta pensando di fondare una fondazione: “Mi impegnerò ancora in questa battaglia. Ora devo riprendere un po’ di forza”.





Mauro Corona contro gli hater di Gino Cecchettin

“Mi impegnerò ancora su questa battaglia, adesso devo cercare chiaramente di raccogliere un po’ le forze perché è stato un mese molto pesante ma l’idea è di fondare un’associazione o una fondazione così come mi hanno consigliato. E’ una cosa che sta nei nostri piani”, ha sottolineato.”Giulia e Monica sono la mia luce che accompagneranno me, Davide ed Elena per il resto della nostra vita”.

Il caso è ancora lontano dallo spegnersi e ieri se n’è parlato anche a È sempre cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su rete 4. A sparare a zero è stato lo scrittore ed ospite fisso Mauro Corona. “Gli insulti a Gino Cecchettin sono cose da vermi” ha detto in collegamento.

#Corona: "Gli insulti a Gino Cecchettin sono cose da vermi. Mi piacerebbe incontrare questo papà e i suoi figli".#ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/8BwRp7BfqH — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) December 12, 2023

Dopo l’esposizione mediatica a cui suo malgrado è stato sottoposto il signor Cecchettin, ci sono stati non pochi attacchi nei suoi confronti e nei confronti della giovane figlia uccisa, soprattutto sui social. Per questo motivo, il legale della famiglia ha già annunciato querele nei confronti di alcuni haters. “Mi piacerebbe incontrare questo papà e i suoi figli”, ha poi aggiunto Corona, riferendosi ai Cecchettin.