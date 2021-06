Sembravano una coppia perfetta: lei in studio a condurre, lui in collegamento a commentare i fati di attualità politica. Da una parte Bianca Berlinguer, dall’altra Mauro Corona. Un sodalizio che ha funzionato fino allo scorso autunno. Durante una discussione, lo scrittore alpinista dà della “gallina” alla giornalista. Da quel momento il direttore di Rai3 Franco Di Mare decide di vietare a Corona la sua presenza a Viale Mazzini.

A poco servono le scuse e i pentimenti di Mauro Corona nei confronti di Bianca Berlinguer. La decisione è presa e per lui non c’è più spazio. Da allora la coppia si è sfaldata e sugli schermi della Rai non si sono più rivisti insieme. Bianca Berlinguer è rimasta saldamente alla conduzione di Cartabianca, mentre Mauro Corona è diventato ospite fisso di Paolo Del Debbio all’interno della trasmissione Dritto e Rovescio.

E proprio durante una puntata del talk su Rete 4 è arrivata una sorpresa per Corona. Si è trattato di un videomessaggio indirizzato proprio allo scrittore da parte di Bianca Berlinguer: “Ciao Mauro, mi hai tradito. Sei andato ospite fisso nella trasmissione che va in onda su Rete 4 di Paolo Del Debbio. Però ti perdono perché il tuo tradimento è stato per causa di forza maggiore e non dovuto né per la tua volontà né per la mia. Però comunque vai da un giornalista che con noi di Cartabianca è sempre stato gentile e disponibile. Ma come mi dici spesso tu a telefono, tanto prima o poi io e te torneremo insieme. Un abbraccio a tutti e due”. Parole che hanno stupito l’alpinista: “Che Bianca abbia postato una cosa simile veramente mi ha spiazzato, da lei non me lo aspettavo”.





Bianca Berlinguer e Mauro Corona presto si incontreranno dal vivo. E lo faranno in occasione dell’evento “Sorsi d’autore 2021”, una manifestazione che abbina al patrimonio storico rappresentato dalle Ville Venete, il piacere di degustare un buon bicchiere accompagnato da alcune eccellenze gastronomiche e incontri conviviali con noti personaggi. Oltre a Corona e la Berlinguer ci saranno Piero Pelù, front man dei mitici Litfiba, Stefano Mancuso, scienziato botanico, e l’economista Carlo Cottarelli.

Il 2 luglio è prevista la reunion tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer all’interno di Villa Cordellina. Si prevede una serata all’insegna dell’humor incalzante dello scrittore, alpinista e “poeta di legno”, come si legge nel suo sito ufficiale, e la conduttrice di Rai Tre alla maniera di Carta Bianca. Modera Luca Telese.