Maurizio De Giovanni è stato colpito da un infarto nel corso della notte, nella sua abitazione in compagnia della moglie Paola e prontamente trasferito al Cardarelli dove i sanitari gli hanno praticato un’angioplastica. L’intervento è riuscito perfettamente e il decorso non alimenta particolari preoccupazioni nei sanitari del più grande presidio ospedaliero del Mezzogiorno, che lo tengono sotto stretta osservazione.

Fonti ospedaliere definiscono “non grave” la sua situazione. L’uomo dovrà restare in ospedale sotto osservazione. Tra i tanti messaggi di vicinanza già pubblicati sui social c’è quello del senatore Sandro Ruotolo: “Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene”. I problemi di salute costringeranno lo scrittore a “rinunciare” – almeno per ora – al tour estivo.





Maurizio De Giovanni è stato colpito da un infarto: le sue condizioni

Ad annunciarlo, sempre via social, è il suo fan club: “Purtroppo dobbiamo informarvi che, a causa di un problema di salute, il tour di Maurizio previsto per quest’estate è momentaneamente sospeso. Certi della vostra comprensione, speriamo di potervi aggiornare al più presto”. Tantissimi i messaggi di affetto sui social per l’amatissimo scrittore partenopeo.

Il fan club di De Giovanni rende noto che sono stati annullati tutti gli appuntamenti estivi dello scrittore alle prese con le presentazioni dell’ultimo libro “Un volo per Sara”. De Giovanni, scrittore prolifico, ma anche sceneggiatore di successo, era impegnato, dallo scorso mese di giugno, proprio nel tour estivo per la promozione del suo ultimo romanzo.

#MauriziodeGiovanni Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene. — sandro ruotolo (@sruotolo1) July 13, 2022

A De Giovanni ha fatto pervenire un breve messaggio in video anche Enzo d’Errico, direttore del Corriere del Mezzogiorno. La famiglia del giornale si stringe allo scrittore: “Siamo con te, torna presto”. Intorno a mezzogiorno, con un post scritto di suo pugno su Facebook, la moglie di De Giovanni, Paola Egiziano, ha voluto esprimere un primo grazie a quanti si sono da subito prodigati per assistere lo scrittore a partire dai sanitari del Cardarelli.

