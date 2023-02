“Salta tutto”. C’è Posta per Te, decisione costretta dopo la morte di Maurizio Costanzo. Ore concitate a Mediaset

Morte di Maurizio Costanzo, la decisione della Mediaset su Maria De Filippi. Conduttore televisivo, ma anche giornalista, autore e sceneggiatore, Maurizio Costanzo si è spento all’età di 84 anni dopo aver trascorso le ultime settimane di vita nella clinica di Roma. Al suo fianco la moglie Maria De Filippi, con cui Costanzo era convolato a nozze nel lontano 1995.

Morte di Maurizio Costanzo, arriva la decisione della Mediaset. In seguito al doloroso lutto, è stato deciso di mettere in stop tutte le trasmissioni che riguardano da vicino Maria De Filippi, ad inclusione delle puntate già registrate anzitempo. La notizia spiega dunque perchè tanto la puntata di Uomini e Donne, di C’è Posta Per Te il sabato sera e quella di Amici 22 nel pomeriggio di domenica non verranno trasmesse.

In seguito alla decisione Mediaset di non trasmettere programmi che riguardano da vicino la moglie del conduttore scomparso, alcuni cambiamenti come la messa in onda di Terra Amara al posto di Amici 22 seguita da Verissimo, puntata interamente dedicata a Maurizio Costanzo. Per quanto riguarda la messa in onda dell’appuntamento serale con C’è Posta Per Te, sempre su Canale 5 il pubblico italiano potrà seguire i due speciali che realizzarono Costanzo e Mentana nel 1998 e 1999.

Nello specifico, la messa in onda di In Ordine Alfabetico – Gassman, Sordi e Vitti in prima serata seguita da I Tre Tenori – Vianello, Corrado, Mike, in seconda serata. E per commemorare il noto conduttore, è già stato trasmesso un cartello passato a rotazione sul piccolo schermo su tutte le reti Mediaset con la scritta: “Ciao Maurizio, sarai sempre nei nostri cuori. Pier Silvio”.

Si è unita al momento di dolore anche la Rai. Infatti in seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo, è saltata su Rai2 la puntata di “Bellamà” di Pierluigi Diaco, al cui posto, ha spiegato Milo Infante, conduttore di “Ore 14”, è stata trasmessa l’ultima intervista che Diaco aveva fatto al conduttore. Infatti i due erano legati non solo per motivi professionali, ma anche in amicizia. Fu proprio Maurizio Costanzo a celebrare l’unione civile tra Pierluigi con il collega Alessio Orsingher.