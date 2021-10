Meraviglioso annuncio di Federica Panicucci a ‘Mattino Cinque’. La famiglia del programma Mediaset si è infatti allargata nelle scorse ore con la nascita di un bellissimo bambino. La presentatrice, insieme al collega Francesco Vecchi, ha mostrato l’immagine del neonato, che ovviamente è stato accolto da tutti con entusiasmo, in primis ovviamente dai genitori. La splendida notizia è stata comunicata proprio al termine della trasmissione, prima dei saluti finali al pubblico da casa.

Alcuni giorni fa c’era stato malcontento nei telespettatori del programma per l’assenza proprio della donna. Nell’appuntamento del 5 ottobre, ‘Mattino Cinque’ ha concentrato tutte le attenzioni sullo speciale elezioni, dopo le votazioni amministrative di domenica e lunedì scorsi. Dalle ore 8.45 Francesco Vecchi ha toccato questo argomento, senza l’ausilio della collega Federica Panicucci. Alcuni non hanno compreso perché la donna non abbia condotto la puntata, visto che in molti la ritengono all’altezza.

Con grandissima gioia Federica Panicucci ha affermato in diretta televisiva: “Fiocco azzurro nella famiglia di Mattino Cinque, è nato Jacopo Giulio. Guardate che meraviglia. La sua prima figlia si chiama Sofia, proprio come la mia. Volevamo gioire insieme a Gianluca. La famiglia di Mattino Cinque si è allargata con questo cucciolo meraviglioso, che è nato proprio ieri. Benvenuto Jacopo Giulio e auguri di cuore ai genitori”. Poi lei e il collega hanno salutato il pubblico e invitato a seguirli anche il 14 ottobre.





Ad essere diventato papà per la seconda volta è stato il giornalista Gianluca Torti. A partorire è stata la moglie Sara. Federica Panicucci ha poi chiuso così la puntata: “Grazie per essere stati in nostra compagnia anche oggi. Noi ci vediamo domani mattina alla stessa ora e ovviamente sullo stesso canale. Buona giornata”. Tantissimi i commenti pubblicati dagli utenti, che hanno fatto gli auguri al giornalista. Il programma ‘Mattino Cinque’ ha postato il video dell’annuncio sul canale Twitter.

E con questa bella notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani come sempre su #Canale5!#Mattino5 pic.twitter.com/l4sEMDK0Mv October 13, 2021

Nei giorni scorsi il giornalista Giuseppe Candela ha annunciato che il ‘GF Vip 6’ sarà toccato come argomento da ‘Pomeriggio Cinque’ di Barbara D’Urso e da ‘Mattino Cinque’ di Federica Panicucci: “Il Grande Fratello torna nei contenitori di Canale 5. Spazio a Mattio 5 nella puntata di oggi, lo stesso è previsto a Pomeriggio 5”. Una grandiosa novità che ha fatto esultare gli spettatori.