Poche ore alla finale del GF Vip. Si avvia alla conclusione la sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. I “vipponi” sono rimasti sei mesi all’interno della Casa di Cinecittà per quella che è una delle edizioni più lunghe di sempre. La puntata ha inizio alle 21.40 su Canale 5 e terrà compagnia agli spettatori fino a notte fonda. I concorrenti ancora in gara sono: Barù, Davide Silvestri, Delia Duran, Lulù Hailé Selassié, Jessica Hailé Selassié e Giucas Casella. Dopo 183 giorni verrà proclamato il vincitore del Grande Fratello Vip.

A inizio puntata ci sarà il primo televoto per stabilire il quinto finalista. Sono finiti in nomination Giuas Casella e Jessica Selassiè: solo uno di loro due avrà la possibilità di continuare a giocarsi la vittoria, mentre l’eliminato assisterà alla finale direttamente dallo studio. Tra le sorprese è previsto l’incontro di Davide Silvestri con i suoi genitori.

Il padre Andrea aveva già avuto modo di presenziare a una delle scorse puntate. Inoltre, Delia Duran avrà modo di riabbracciare l’amatissima mamma, che le aveva già mandato un videomessaggio. Infine Giucas Casella rivedrà il figlio James, che è stato costantemente nei suoi pensieri nel corso di questi 183 giorni. E della finale del GF Vip 6 se ne è parlato anche durante Mattino 5 nello spazio dedicato al reality e condotto da Federica Panicucci.





La conduttrice ha fatto vedere un video di Alex Belli. “Federica questo è un messaggio per te, ti ho un po’ trascurata, so che avete parlato tanto di me… So che mi avete parlato e sparlato. Un bacio a tutti in studio ma soprattutto a te”. In studio Federica Panicucci non ha potuto fare altro che mostrare un certo imbarazzo per il video dell’attore, ma allo stesso modo lo ha voluto ringraziare: “Grazie Alex, contenta di sapere che mi vuoi bene e che sei conscio che abbiamo fatto puntate su puntate su di te”, ha detto la conduttrice.

Poi si è parlato di Delia Duran e di quello che succederà con Alex Belli quando finirà il GF Vip 6. Anche gli opinionisti di Mattino 5 hanno concordato sul fatto che Alex Belli e Delia Duran saranno ancora una coppia. Andrea Franco Alajmo ha ammesso: “Alex è troppo legato alla vita che gli fa fare Delia Duran per lasciarla, è difficile trovarne un’altra”.